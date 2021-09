Han obduserte både Tengs og Jørgensen: – Jeg er veldig overrasket

Rettsmedisiner Inge Morild sier det var likhetstrekk mellom skadene til Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Likevel var det flere ting som gjorde at de ikke klarte å koble drapene.

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Siktede er bosatt på Haugalandet, og har vært en del av politiets etterforskning tidligere. Han ble pågrepet på Sørlandet, og politiet opplyser at mannen ikke har vært siktet i saken tidligere.

DREPT: Birgitte Tengs ble drept i mai 1995. Foto: Privat

– Hadde dårligere utgangspunkt

Rettsmedisiner Inge Morild gjorde obduksjonen på både Birgitte Tengs og Tina Jørgensen i henholdsvis 1995 og 2000.



– Jeg er veldig overrasket. Det er veldig spennende hvis det skal være samme mann, det er jo helt fantastisk. Men DNA-messig kan det bli litt mer krevende å bevise. Jeg er spent på fortsettelsen, sier Morild til TV 2 fredag.

– Hva kan du si om de to obduksjonene?

– I Birgitte-saken var det en omstendelig obduksjon. Der var utgangspunktet godt for å ta prøver som kunne gi en gjerningsperson. Vi tok de prøvene vi kunne ta, og i den saken fant vi noenlunde ut hvordan ting hadde skjedd.

Det ble konstatert at Birgitte Tengs hadde blitt seksuelt misbrukt og drept.

I obduksjonen av Tina Jørgensen, tegner Morild et helt annet bilde. Der hvor Tengs hadde blitt funnet på et sted som sannsynligvis var plassen for drapet, var ikke det tilfellet i Jørgensen-saken.

– I den saken fikk vi et dårlig utgangspunkt. Hun hadde vært død mye lengre og sannsynligvis flyttet. Vi klarte å etablere dødsårsaken og hendelsesforløpet, men ellers var det lite håp for resultater fra prøvene.

Tina Jørgensen ble drept og funnet i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren i 2000. Arkivfoto: Politiet / SCANPIX

Det dårlige utgangspunktet gjorde at man ikke kunne konkludere at Jørgensen hadde blitt seksuelt misbrukt.

Klarte ikke koble drapene

Rettsmedisiner er likevel glad for at politiet tok vare på prøvene og har undersøkt de på nytt. Morild sier det var flere likheter i saken og skadene på de to drepte.

– Begge var slått i hodet, antagelig med stein. De var begge unge jenter og var delvis avkledd.

Rettsmedisineren sier at det i begge sakene tydet på seksuelle overgrep. Hodeskadene var også veldig like i de to sakene.

– Men det var mange år mellom, så når vi utførte obduksjonen av Jørgensen, klarte vi ikke koble de to drapene.

Så fellestrekk i 2019

Begge de to sakene har vært etterforsket på nytt, etter at Kripos' Cold Case-enhet anbefalte å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Etterforskningene har gått uavhengig av hverandre.

Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt sier de fikk svar på DNA-undersøkelser i 2019, som gjorde at de begynte å se fellestrekk ved sakene. Siden da har mannen vært i politiets søkelys.

– Er du overrasket over at politiet nå kanskje ser en kobling mellom sakene?

– Jeg ble veldig overrasket da de kom med nyheten nå. Jeg mener at de i våren 2020 gikk ut om at de i høsten 2020 skulle komme med nyheten. Men det tar jo alltid lang tid, sier Morlid.