Grøvdal satte personlig rekord

Karoline Bjerkeli Grøvdal ble klokket inn på tiden 14.43,26 på 5000-meteren under Diamond League-stevnet i Brussel fredag kveld.

Det er ny personlig rekord for Grøvdal. Hennes tidligere rekord på distansen var 14.47,67, satt på Bislett tidligere denne sesongen.

– Igjen var det et litt spesielt løp. Jeg følte meg ikke så bra i dag. Det var en tung start, og jeg ble liggende og kjempe igjen, men utrolig nok tok jeg meg sammen. Jeg kikket ikke på klokken en eneste gang, så jeg visste ikke hva tiden var, men jeg jobbet bra de siste fire rundene, sier Grøvdal til NRK.

Grøvdal kom i mål til tiendeplass, snaut 18 sekunder etter vinneren, burundisk Francine Niyonsaba på tiden 14.25,34.

– Det var ikke for hard start. Det er sikkert mange som tror og mener at jeg ikke er offensiv. Det er ikke sånn. Jeg skulle gjerne vært i tet, men jeg kjenner kroppen min så godt at jeg er fornøyd med å få mitt eget løp og sette pers. Neste år kan jeg forhåpentligvis være med på en litt tøffere åpning, sier hun.

Tiendeplassen er ikke godt nok til å få plass i Diamond League-finalen i Zürich neste helg. Hun er nummer tolv, mens det kun er plass til de ti beste.