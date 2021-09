Tengs-siktet varetektsfengslet i fire uker

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er varetektsfengslet i fire uker.

Det bekrefter hans forsvarer, Stian Kristensen, overfor TV 2.

Sør-Rogaland tingrett avgjørelse er dermed i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

50-åringen, som ble pågrepet onsdag denne uka, har også status som mistenkt i drapet på Tina Jørgensen.

Mannen nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer. Siktede er blitt avhørt av politiet denne uka.

– Han er samarbeidsvillig, har svart på spørsmålene som er blitt stilt, og han medvirker til opplysninger, sier Kristensen til NTB.

Det er foreløpig ikke planlagt nye avhør.

Fredag opplyste politiet at mannen er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (21) i Stavanger i 2000. Mannen har tidligere vært inne til avhør i begge sakene.

DNA-spor står sentralt. DNA-undersøkelsene er blitt gjort av et Rettsmedisinsk institutt i Østerrike og har foregått over lengre tid, opplyser politiet. Først da analysene var avsluttet, ble det bestemt at man skulle pågripe og sikte mannen.