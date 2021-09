Reagerer sterkt på politiets uttalelse: – Unødvendig og urettferdig

Advokat Marius Dietrichson og rettskommentator Inge D. Hansen har liten forståelse for at politiet sier at 50-åringen fra Haugalandet er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Fredag ble en 50-åring fra Haugalandet varetektsfengslet i fire uker, siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

På en pressekonferanse uttalte politiet at mannen også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i år 2000.

– Det er både unødvendig, fordi retten ikke kan vektlegge forhold som han ikke er siktet for, og urettferdig, sier Marius Dietrichson, som er leder i Advokatforeningens forsvarergruppe.

For å ta ut en siktelse mot noen må det være såkalt skjellig grunn til mistanke, altså mer enn 50 prosent sannsynlighet for at vedkommende har begått ugjerningen.

KRITISK: Advokat Marius Dietrichson er kritisk til politiet avgjørelse om å gå ut med at den drapssiktede mannen i 50-årene i Tengs-saken, også er mistenkt i Jørgensen-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Personer som blir satt under etterforskning for et forhold, som det er en viss grad av sannsynlighet for at har begått ugjerningen, får status som mistenkt.

Det skal med andre ord mindre til for å bli mistenkt enn for å bli siktet.

– Kanskje et psykologisk formål

Marius Dietrichson mener at det ikke er relevant for politiet å opplyse offentligheten at han er mistenkt i Tina Jørgensen-saken.

– Her har kanskje politiet et psykologisk formål, nemlig å overbevise dommeren om ikke å løslate ham. Er ikke bevisene gode nok til å sikte ham, er det heller ikke grunnlag for å omtale ham, sier advokaten, og fortsetter:

– På et menneskelig plan er dette med på å gjøre det vanskelig for dommeren å løslate ham.

– Jeg har ikke opplevd lignende

Rettskommentator Inge D. Hanssen synes også det var merkelig at politiet gikk ut med at den drapssiktede mannen også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

– Jeg er veldig overrasket over at de tar ut siktelse i et drap og at de samtidig går ut med at personen er mistenkt for et annet drap, før det har blitt tatt ut siktelse der, sier Hansen til TV 2.

MERKELIG: Rettskommentator Inge D. Hanssen forstår heller ikke politiets avgjørelse. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg har aldri sett noe lignende skje i noen annen sak, fortsetter han.

Hanssen sier videre at han ikke tror det har noe med fengslingsgrunnlaget å gjøre, da politiet «sannsynligvis har det som trengs for å kreve fengsling i Tengs-saken».

– Men det kan være at politiet vet mer om Tina Jørgensen-saken enn det de går ut med. For hvis det skulle vise seg at politiet ikke har nok når det gjelder Jørgensen-saken, og den skulle falle, så er jo det en ny skandale.

– Og det har de jo ikke råd til «der nede», rett og slett, sier rettskommentatoren.

– Mener det er riktig

Politiinspektør Unni B. Malming sier til TV 2 at de har gjennomført to selvstendige etterforskninger av Birgitte Tengs-saken og Tina Jørgensen-saken, men at det har vært naturlig for politiet å se etter sammenhenger mellom sakene.

– Mistenktstatus er en formell status, som vi mener er riktig å gi ut ifra de opplysningene vi har i saken nå, sier Malming.

– Fikk siktede mulighet til å forsvare seg mot anklagene i forbindelse med Jørgensen-saken?

– Ja, han er avhørt opp mot den saken også, og er kjent med mistankegrunnlaget i den saken, svarer politiinspektøren.