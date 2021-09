Ble angrepet av den siktede mannen fem år før drapet på Birgitte Tengs – dette sier hun i dag

Onsdag ble en mann i 50-årene siktet og pågrepet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Mannen fikk også status som mistenkt i drapet på Tina Jørgensen i år 2000.

Mannen varetektsfengsles i fire uker, men har nektet straffeskyld. Han har også nektet straffeskyld i Tina Jørgensen-saken.

– Han har det vanskelig og opplever hele situasjonen som surrealistisk og uvirkelig. Han har det tungt, sier forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

«Nær et drapsforsøk»

Mannen er tidligere dømt for å ha angrepet psykolog Jorunn Øpsen i 1990.

TV 2 har fått tilgang til dommen fra Gulating lagmannsrett fra 1991:

«Han forsøkte, tross motstand fra hennes side, flere ganger å legge armene rundt henne. Da dette ikke lyktes, tok han en snor rundt halsen hennes og strammet til slik at hun ikke fikk puste», står det i dommen.

Da snoren revnet plutselig, ga han opp videre forsøk. I dommen skriver retten at saken ligger «svært nær opp til et drapsforsøk».

Da Birgitte Tengs ble drept, tok Jorunn Øpsen kontakt med politiet og tipset dem, men hørte aldri noe mer.

– Da hun ble drept, begynte jeg å tenke på at det kunne være en sammenheng, sa Øpsen i dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte» som gikk på TV 2.

– Det har tatt utrolig lang tid

Først i 2017 ble Øpsen avhørt av politiet om saken. Da hadde det gått 22 år.

Når TV 2 tar kontakt med henne i dag, tenker hun først og fremst at det har tatt «utrolig lang tid».

– Det er så mange år siden. Grunnen til at jeg sto fram var i håp om å kunne hjelpe familien.

Nå ønsker hun at familiene skal få ro.

– For meg har det ikke noe stor betydning nå. Forhåpentligvis har de tatt rett denne gangen, sier hun.

– Kom som et sjokk

Øpsen sendte inn tips til politiet kun dager etter at Birgitte Tengs ble drept.

Det tipset så Grete Strømme. Hun var sekretær på politikammeret i Haugesund i 1995, og syntes umiddelbart at tipset var av en slik karakter at det burde sjekkes ut.

Likevel har det tatt mange år uten at mannen har blitt pågrepet i saken.

Fredag sier Strømme til TV 2 at at nyheten kom som et sjokk.

SJOKKERT: Grete Strømme har lenge ment at mannen i 50-årene burde etterforskes nøyere. Foto: TV 2

– Jeg er satt ut, sier hun i en kort kommentar.

– Det er mye som må synke inn. Jeg er overrasket, for jeg trodde ikke politiet ville evne å komme med en siktelse, sier Strømme.

Hun har helt siden tidlig i etterforskningen ment at den nå 50 år gamle mannen er en aktuell kandidat som må etterforskes.

Vil ikke kommentere tidligere dommer

Mannen som nå er siktet i saken er også dømt i en rekke straffesaker. Blant dem flere tilfeller av blotting foran unge kvinner, seksuell trakassering og tre tyverisaker.

I forbindelse med at tyveri-sakene var oppe for retten, forklarte siktede at når han var ensom, som han ofte var, får han en seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner.

Det kommer frem i dommen fra Karmsund tingrett, hvor han ble dømt til fengsel i syv måneder.

Siktedes forsvarer vil ikke kommentere de tidligere dommene.

– Har han forståelse for at han kan fremstå mistenkelig på grunn av dette?

– Han har forståelse for at politiet må sjekke han ut av saken, men han er veldig klar på at han ikke har gjort det han er siktet for, sier forsvarer Kristensen.