Fengselsdommen ble vendepunktet for Håkon (48)

I dag er Håkon rusfri og lever et aktivt liv med stor glede for sykling. Slik har det ikke alltid vært. Han startet å drikke alkohol allerede på barneskolen og begynte å røyke hasj i 20-årene.

– Livet som rusmisbruker var veldig utfordrende. Jeg gikk på amfetamin og sprøyter. Så det var full fart egentlig hele døgnet, 24/7, forteller Håkon til God morgen Norge.

Det var i voksen alder, etter en skilsmisse, at Håkon gikk over fra alkohol og hasj til tyngre stoffer. Han forklarer at miljøet som driver med sprøyter og amfetamin er veldig lukket, som om de er i sin egen boble. Der forekommer det også mye kriminalitet.

– Det verste er stigmaet man opplever. Og det å stå helt på utsiden av samfunnet, delvis selvvalgt, men som en konsekvens av at man er i en helt annen verden enn det normale folk er. Det er ikke et liv å anbefale i det hele tatt, sier den tidligere rusmisbrukeren.

Fengselsoppholdet ble redningen

Det kostet mye å være sterkt rusavhengig, og for å få tak i neste dose måtte Håkon ty til vinningskriminalitet. Han ble dømt for innbrudd og besittelse i slutten av 30-årene, og måtte tilbringe ett og et halvt år i fengsel.

– I fengselet følte jeg meg allerede ferdig med rus, jeg hadde dratt det veldig langt og var veldig aktiv. Så da jeg endelig kom i fengsel var det som en ferie for meg, et lite avbrekk, sier Håkon.

Han forteller at fengselssystemet i Norge har mange gode tilbud med sysselsetting og utdanning, noe som gjorde at det var mulig å få tankene over på noe annet enn rus.

– Jeg klarte å motstå å skaffe meg rusmidler, da jeg var der inne. Jeg blir inspirert av gode mannfolk, slik som mange av fengselsbetjentene var der inne, så da var det vanskelig for meg å ryke på rus, forteller han.

Vanskelig på utsiden

Selv om det var mange gode tilbud for rusmestring inne i fengselet, var det ikke like god oppfølging når man skal utenfor murene. Det opplevde Håkon som tøft, og han dro derfor et halvt år på rusbehandling etterpå.

– Selv om det er rusmestringsenheter i fengselet, så er det ikke et godt nok system for tiden etter fengslet.

Det han så manglet var et miljø utenfor rusen å komme til.

– Det vanskeligste er å finne nye miljøer, en ny omgangskrets. Veldig mange kjenner bare folk som er i rus, forklarer Håkon, og fortsetter:

– Veldig mange i fengselet sliter mer med å komme seg bort fra miljøet enn selve rusen, fordi der har de en posisjon og en identitet. Man trenger et nytt nettverk.

Idretten skaper sjanser

Det som skulle være løsningen for Håkon var foreningen «Idretten skaper sjanser», hvor han opplevde å komme til et miljø han var velkommen i, og fikk aktivisert seg.

FIKK STØTTE FRA ERNA: Avtroppende statsminister Erna Solberg ga Idretten skaper sjanser fast post på statsbudsjettet, i fjor fikk de 11 millioner kroner. Foto: Idretten skaper sjanser

«Idretten skaper sjanser» er et lavterskel aktiviseringstilbud for ski, sykkel og riding for mennesker som sliter med rusutfordringer.

Morten Nyborg, daglig leder i organisasjonen, forteller hvorfor tilbudet er så viktig:

FYSISK MESTRING: Idéen bak Idretten skaper sjanser er å gi motivasjon til livsstilsendringer Foto: Idretten skaper sjanser

– Vi er en forening som prøver å tilby en aktivitet med mening. Gjennom fysisk aktivitet med mening opplever de mestring, og da får de også motivasjon til å kunne gjøre andre livsstilsendringer. Det er litt det Håkon har vært med på nå.

Det startet med Gatelaget i 2011, da Morten Nyborg tok initiativet til å organisere fotballag, og arrangere turneringer for rusavhengige. Prosjektet har nå 28 fotballklubber, og har siden starten trolig hjulpet over 400 til et liv med arbeid og utdanning i stedet for rus.

Nettopp med bakgrunn i suksessen til Gatelagene, så har også Rytterforbundet, Skiforbundet og Sykkelforbundet laget det samme tilbudet med utgangspunkt i sine idretter. Disse har bygget opp tilbud til rusavhengige siden våren 2019. Foreningen mottar støtte fra regjeringen, og i fjor vi de tildelt elleve millioner kroner.

– Vi er et lavterskeltilbud med fryktelig høyt under taket, vi tar også inn dem som er i aktiv rus, men man får ikke lov å trene om de stiller opp ruset. Vi skiller altså ikke på om du har lang ruskarriere bak deg eller fortsatt er aktiv nå. Så alle kan være med, forteller Nyborg.

Fra amfetamin til sykkelsetet

Nå har Håkon vært rusfri i flere år, og har endelig funnet seg et aktivt miljø å oppholde seg i.

HÅKON FANT IDRETTEN: Fysisk aktivitet og mestring gjorde at Håkon fikk hverdagen tilbake. Foto: Idretten skaper sjanser

– For meg så har jeg jo vært rusfri i mange år, og det jeg slet mest med var å finne et miljø, eller en ny arena. Så da jeg fikk tilbud om å være med på det her så ble jeg kjempeglad, forteller han.

Hvor mye trening det skulle til for å være syklist var han ikke helt klar over før han ble med.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, visste ikke hvor mye trening det var snakk om. I snitt har jeg trent 15 timer i uken siden mars, sier han.

All treningen gjør at det er lettere å holde seg rusfri, i tillegg til det sosiale miljøet man får sammen i idretten.

SYKLINGEN BLE REDNINGEN: Håkon har opplevd et felleskap utenfor rusmiljøet gjennom idretten. Foto: Idretten skaper sjanser

– Det som er så fint med dette er at det er et lavterskeltilbud, det er for alle, også de i aktiv rus. Men når man blir med her så går det på en måte over, det sier seg selv at om man trener 15 timer i uken så er det ikke noe tid til rus, forklarer Håkon.

I sommer syklet Håkon og 22 andre rusavhengige Arctic Race, et sykkelritt på 700 km i løpet av fem dager. Fellesskapet de opplevde der var det viktigste han tok med seg fra rittet.

– Det å mestre det i fellesskap. En ting er rusproblematikken, men veldig ofte så ligger det jo mer kompleks problematikk bak selve rusen. Og det å se så mange mennesker bygge hverandre opp og støtte hverandre, nærmest bære hverandre fram – det er veldig stort å oppleve, forteller Håkon.

En inkluderende arena

Morten Nyborg håper flere som sliter med rus vil ta kontakt med «Idretten skaper sjanser», om så bare for å komme seg i mer fysisk aktivitet.

– Vi håper at det vi i idretten driver med kan være et lite lyspunkt som sender et signal til dem som sitter hjemme, forteller han.

MESTRINGSFØLELSE: Fullførte sykkelrittet Arctic Race på 700km på fem dager. Foto: Idretten skaper sjanser

Videre forsikrer han at terskelen for å bli med er veldig lav, og om man tar kontakt med dem er første steget tatt. Håkon håper også at flere rusmisbrukere som har havnet utenfor i samfunnet vil gjøre som ham.

– Det verste er jo å være helt på utsiden og føle at du er helt alene. De eneste andre du kan være med er de som er i sammen situasjon, og da graver man hverandre bare lengre ned. Så det å åpne opp for at dem som fortsatt er i rus kan få tilbud om å være med, og at det blir akseptert – der tror jeg Idretten skaper sjanser har lagt en veldig viktig grunnstein, sier Håkon.

Han avslutter med en oppfordring til dem som føler de ikke er verdt noe, og at ingen vil ha noe med dem å gjøre, slik han selv følte det en gang:

– Selv om jeg har gjort ting som jeg har blitt dømt for, og ting som jeg synes er moralsk forkastelig, så dømmer ikke samfunnet oss så hardt som vi dømmer oss selv. Så om man bare tar det skrittet og begynner å snakke med noen, så har man kommet langt.