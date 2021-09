Finaleklar Carlsen begeistret: – Virkelig nydelig

Magnus Carlsen hyllet etter gnistrende godt parti, men er ikke helt fornøyd selv – dagen sett under ett.

Lørdag fra kl. 16.30: Første finaledag i Champions Chess Tour 9 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.

– Det var egentlig min dårligste dag til nå i utslagsrundene, sier han til TV 2.

– Jeg er egentlig heldig. Han hadde også sin klart dårligste dag til nå. Da holdt det så vidt, fortsetter han.

Finalemotstanderen blir Vladislav Artemiev eller Alireza Firouzja. Kampen sendes på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play nå.

– Jeg har ikke noen sterk preferanse, svarer Carlsen på spørsmål om hvem han håper å møte.

– Jeg vet ikke, men for fansens del skjønner jeg at det er én som frister mer enn andre, fortsetter 30-åringen, og sikter trolig til Firouzja.

Hyllet etter gnistrende parti

Sjakkeneren var noe nedstemt etter fire remiser torsdag. Resultatet betydde at spillerne startet på null fredag, Carlsen med svarte brikker i første parti.

30-åringen brukte lang tid under åpningen. På sitt femte trekk tok han seg en tenkepause på drøyt fire minutter. Om det var noen bekymring, ble den kraftig motbevist.

Carlsen fikk revet i stykker Aronians angrepsplan. Knapt 30 trekk var spilt da ekspertene slo fast at verdensmesteren kom til å ta første stikk.

Se videoforklaring av den geniale planen i vinduet øverst.

– En maktdemonstrasjon, roste Jon Ludvig Hammer.

– Virkelig nydelig og dynamisk gjennomføring. Et parti som nær sagt alle spillere i verden ville vært fornøyde med å spille med full tid, fulgte Hans Olav Lahlum opp.

Selv om Carlsen ikke er fornøyd med spillet som tok ham til finalen, er han enig i at det første partiet var velspilt.

– Det var faktisk et veldig godt parti. Det var resten som var dårlig. Det partiet setter premissene for resten av dagen, sier verdensmesteren.

Andre parti ble av den spennende sorten. Carlsen skaffet seg overtaket, men Aronian utlignet da han gikk til et vellykket motangrep. Carlsen hadde imidlertid kontroll på situasjonen, og partiet ble remis etter 60 trekk da det bare var konger igjen på brettet.

I fredagens tredje parti, Aronians siste med hvite brikker, ble Carlsen satt under et svært hardt press. Situasjonen endret seg imidlertid drastisk da Aronian gikk med på et dronningbytte:

Partiet endte senere i remis. Da trengte Carlsen bare remis med hvite brikker i siste og avgjørende parti.

Der endte 30-åringen opp med å være svært presset på tid i det ekspertene omtalte som en veldig komplisert stilling. På det verste lå han hele åtte minutter bak Aronian.

Carlsen fant imidlertid de rette forsvarstrekkene, før det var Aronian som ble presset på tid. Da snudde Carlsen til seier i partiet.



