For ti år siden, tilbake i 2011, solgt Porsche 159 biler i Norge. På ett år. Det var SUV-en Cayenne som dro lasset. Den stod for 130 av disse bilene.

Den gangen ble dette ansett for å være et imponerende høyt salgstall i Norge.

En rask titt på registreringsstatistikken per august 2021, viser at verden er blitt en ganske annen.

Cayenne ligger riktignok an til å havne omtrent som den gjorde i 2011. 117 registrerte, så langt.

Men i tillegg er det nå kommet to elektriske modeller: Taycan og Taycan Cross Turismo. Siden disse slipper avgifter og moms skjer det noe med prisene – og dermed salget.

Per august er det registrert over 500 elektriske Porscher. I fjor ble det solgt over 1.000!

Og nå starter for alvor utleveringene av den nye Cross Turismo-utgaven, som mange har ventet på. Den virker nesten skreddersydd for det norske markedet.

Men hvor mye må du egentlig ut med for å få en greit utstyrt bil?

Under millionen – såvidt!

Prisene starter på 848.000 kroner. Da får du Cross Turismo 4. Testbilen viser kanskje at importøren vil demonstrere hva som er mulig å få for under én million kroner. Prislappen er nemlig 996.000 kroner.

Vi har testet bilen – og skal se litt nærmere på hva du får, og selvsagt hva du ikke får til denne prisen.

Standardutgaven av Taycan Cross Turismo har en bra med utstyr – men det mangler en del vesentlig, likevel.

Må klare deg med innstegsmotoren

Det som overrasker oss, er hvor mye av det viktigste utstyret som faktisk er på plass i en såpass "ribbet" bil ...

Bare for å starte med det viktigste: Firehjulsdrift, det største batteriet (93,4 kWt) og luftfjæring er standard på alle Cross Turismo-modellene. Det samme er 20 milliimeter økt bakkeklaring, sammenlignet med vanlig Taycan.

I tillegg er det innstegsmotoren. Vanligvis er disse ganske puslete. Men her snakker vi Porsche. Det er lite med disse bilene som er "vanlig". Kjøper du Taycan Cross Turismo har for eksempel minste motoralternativ en toppeffekt på 476 hestekrefter (med overboost)! Det er innstegsmotoren sin, det.

Du trenger med andre ord ikke å føle at bilen er undermotorisert. 0-100 km/t gjør den på 5,1 sekunder.

Slik ser standardsetene ut. De er elektrisk justerbare, men har ikke like mange justeringsmuligheter som de mer påkostede modellene.

Rekkevidde og bagasjerom

Bagasjerommet er praktisk, med stor luke og bedre plass, enn i vanlige Taycan. I Cross Turismo er det oppgitt til 430 liter, men oppleves i praksis som mer romslig enn det. Bakseteryggen kan felles ned 40/20/40, da øker volumet til 1.196 liter. Bakseteplassen er også imponerende god. Både i høyden og til beina.

Rekkevidden er oppgitt til 456 kilometer. Basert på våre tester, ser vi ikke på det som urealistisk. Forbruket er stort sett mellom 18,5-20 kWt per 100 kilometer. For en slik bil, med de ytelsene, firehjulsdrift og egenvekt på drøyt 2,2 tonn, er det godkjent.

Hurtiglading kan gjøres med opptil 270 kW med Ionity sine lynladere. Et litt artig poeng her, er at den selv klarer å regenerere opptil 275 kW – altså enda mer enn den tar imot med lynlader.

Kjøreegenskaper

Veldig kort fortalt: Ute på veien oppleves den svært god å kjøre. Understell og styring leverer varene. Cross Turismo er imponerende god – både i forhold til komfort og kjøreegenskaper på svingete vei..

Det er likevel et par mangler vi legger merke til. Testbilen har ikke Sport Chrono-pakken som mange liker. Dermed mangler det lille hjulet på rattet, som lar deg velge kjøreprogram. Her må du inn på hovedskjermen for å endre på oppsettet. Der finner du for øvrig ikke Sport Plus-oppsettet i standardmodellen.

Men du har mulighet til å heve den ekstra (opptil 17,6 cm), slik at du for eksempel kommer hele veien til hytta, hvis det er litt mye snø eller dårlig vei.

Luftfjæringen har også "Smart Lift"-funksjon, som gjør at den kan lære seg hvor det er nødvendig å heve bilen for å ikke ta nedi. Det er også standard.

Skinntrukket dashbord og skinn på toppen av dørene er ikke standard.

Setevalg

Mange lurer på om standardsetene duger. De er elektriske og 8-veis justerbare. Vi synes de gir nok støtte og komfort til vanlig kjøring.

14-veis justerbare seter (som også inkluderer elektrisk justering av rattet) – koster dette 17.100 kroner. Er du kravstor i forhold til sittekomfort og kjører mye langt, er det en liten pris å betale for økt komfort.

De beste og dyreste setene heter Sportseter Plus – er 18-veis justerbare – og koster 20.800 kroner.

Viktig mangel

Testbilen har ikke firehjulsstyring – og du tenker kanskje at du ikke trenger det. I forhold til kjøreegenskapene har det heller ikke så mye å si.

Men når du skal snike deg rundt hjørnene i trange parkeringshus i en såpass stor bil, kommer det godt med. Svingradiusen blir betydelig bedre når bakhjulene vinkles motsatt av forhjulene.

Som en bonus blir den enda hvassere under aktiv kjøring. Da svinger bakhjulene samme retning som forhjulene.

Men akkurat det er mindre viktig for de fleste, i en familiebil som dette jo tross alt er.

Head up display mangler, men er noe du burde vurdere å legge høyt på ønskelista.

Banale mangler

360-graders ryggekamera er faktisk ikke inkludert i basispakken. Altså den typen visning der du ser bilen ovenfra og ned.

Akkurat det føles litt gjerrig å snyte deg for, i en slik bil. I stedet må du nøye deg med ryggekamera og sensorer. Vi synes jo 360-kamera kunne vært inkludert, også.

Vi er også litt snurt for at Porsche synes du skal betale ekstra for adaptiv cruisecontrol. Det burde også vært standard på en slik bil.

Du må dessuten betale ekstra for forberedelse for sykkelstativ. Hvorfor ikke slenge det også med som standard?

Dette bør du ha

Hvis du tenker at du vil ha med utstyret over, koster det følgende

Forberedelse for sykkelstativ: 4.800 kroner

360-kamera: 13.800 kroner

Adaptiv cruisecontrol: 17.100 kroner

De digitale instrumentene som vises på den lekre, buede skjermen, er standard.

Men head up display må du betale ekstra for. Det mener vi faktisk er verdt å gjøre. Da slipper du å flytte blikket fra veien – ikke minst er det praktisk med visning av navigasjonen rett i synsfeltet. Pris: 15.600 kroner.

BOSE stereoanlegg er også verdt pengene. 14.200 kroner for god lyd er det ikke noe å klage på.

Er du over middels glad i aktiv kjøring, er tidligere nevnte firehjulsstyring, Sport Chrono-pakke og Porsche Tourque Vectoring også verdt å vurdere. Men så var det dette med budsjettet, da ...

Du får ikke 360-graders ryggekamera som standard. Litt kjipt ...

Styr unna

Er du litt godt vant, vil du kanskje reagere på at det ikke er skinntrukket dashbord. Sånt legges merke til i en Porsche. Men det lever de fleste greit uten.

Apropos skinn. Du skal være godt over middels interessert for å betale 4.600 kroner for skinntrukket nøkkel – selv om nøkkelholder i skinn da følger med på kjøpet.

Det samme må vel sies om skinntrukket oppbevaringsrom i baksetet – 5.800 kroner – og Porsche-logo innpreget i midtamlenet: 3.100 kroner.

Egen skjerm på passasjersiden, til 10.000 kroner, ville vi også styrt unna. Det ser fancy ut, men den er i praksis overflødig.

Klimaanlegg og varme i baksetene koster ekstra – men baksetene har egne luftdyser som standard.

Kjekt å ha

På listen over utstyr som er kjekt å ha, finner vi blant annet litt spreke fargevalg. Svart og hvit er standard.

Men vi har veldig sansen for den grønne lakken som heter Mamba Green Metallic. Den koster 10.700 kroner. Testbilen har forresten Cherry Metallic – til samme pris. Ganske tøff, den også.

Spesialfargene koster 23.500 kroner – inkludert blant annet rødfargen Carmine Red, som kler bilen godt.

Felgene på testbilen heter Turbo S Aero Design – det er 20-tommere – og koster 41.200 kroner. Men de kuleste vi har sett heter Cross Turismo Design. Det er hele 21 tommer – men koster også 41.200 kroner.

Foran passasjersetet foran kan du få en ekstra skjerm. Men det trenger du ikke! Spar 10.000 kroner.

Konklusjon

Uansett hvordan du snur og vender på det, får du virkelig mye bil for pengene med innstegsmodellen av Taycan Cross Turismo.

Det som følger med som standard er en imponerende god pakke. Og Porsche skal tross alt ikke være det mest folkelige merket.

Du bør likevel ikke kjøpe en bil ribbet for utstyr. Etter litt trykking på konfiguratoren er vår konklusjon at rundt 150.000 kroner er minstekravet for en bil som skal være lett å selge igjen senere. Akkurat under millionen, der altså.

Utover det er det selvsagt mye moro å flotte seg med, så lenge man har pengene. Og godt utstyrte modeller vil nok også være svært ettertraktet som bruktbiler.

NB: Priser på utstyr er hentet fra konfiguratoren til Porsche – ikke hensyntatt ulike pakker.

Porsche Taycan Cross Turismo Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 476 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 220 km/t Forbruk (WLTP): 22,4 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 83,7 kWt netto, 93,4 kWt brutto Rekkevidde: 456 km (WLTP) Hurtiglading: 270 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 497 x 197 x 141 cm Bagasjerom: 430 / 1.196 liter Vekt: 2.245 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 848.000 kroner Pris testbil: 996.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 18,8 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

