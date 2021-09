Bekreftelsesfeller og ødelagte liv

Dersom det viser seg at dagens siktelse i Tengs-saken holder til domfellelse, er det ikke bare en seier for moderne norsk politiarbeid. Det er en fortelling om skandaløst politiarbeid på 90-tallet, om dypt menneskelig bekreftelsesfeller, mangel på metodikk og ødelagte liv.

Det skulle være unødvendig å si, men la oss likevel slå det fast: Tilståelsen som fetteren til Birgitte Tengs kom med var falsk.

Han er da også frikjent for drapet på sin kusine.

Frifinnelsen ble samtidig startskuddet på utviklingen av en moderne, forskningsbasert avhørsteknikk i Norge.

Sagt på en annen måte, det måtte en rettsskandale til før norsk politi ble klar over at det fantes omfattende forskning på deres viktigste verktøy – avhøret. I dag, over 20 år senere, er metodikken implementert i utdannelsen av norsk politi.

Og mye takket være forskere og politi i Norge, er metoden også i ferd med å bli innført som global standard av FN.

Likevel tror mange fortsatt at fetteren er skyldig. De finner da også støtte i en merkelig dobbeltkommunikasjon fra rettsstaten.

Samtidig som fetteren er frikjent i straffesaken, ble han nemlig dømt til å betale erstatning til Birgittes familie.

Justismord

Slik kan det gå, fordi beviskravet er lavere i sivile saker. Selv om erstatningskravet har blitt ettergitt, står den sivile dommen ved lag.

Jeg har hatt den tvilsomme gleden av å dykke ned i en håndfull kriminalsaker som alle har det til felles at politi og påtalemyndighet og/eller domstolene har begått svært alvorlig justisfeil.

Ofte kalt justismord. I den rekken tar jeg ikke med Baneheia-saken som jeg har jobbet mest med, fordi saken er gjenopptatt og vi ennå ikke vet utfallet.

Selv om det utvilsomt ble begått graverende feil i etterforskningen i Kristiansand også.

Sakene jeg har sett på er Fritz Moen-saken, Thomas Quick-saken, Stein Inge-Johannesen-saken, Bjugn-saken og Tengs-saken.

Sjekkliste

Den siste tok en dramatisk vending i dag, da politiet kunne fortelle at de har siktet en mann for drapet på Birgitte Tengs og at den samme mannen er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Det skal være DNA-bevis som knytter mannen til ugjerningen, men vi vet ennå ikke om dette dreier seg om en fullverdig profil.

Det er opp til domstolene å slå fast om politiet denne gangen har gjort en bedre jobb enn i 1995-1997.

Felles for alle sakene, vil jeg påstå, er mangel på en forskningsbasert metodikk som ville sikret at etterforskerne og avhørerne i disse sakene søkte etter alternative hypoteser, i stedet for å lime seg til hovedsporet.

Det vi vet, og som er dokumentert i denne og flere av de nevnte sakene, er at politiet har søkt etter informasjon som har bekreftet hovedhypotesen, samtidig som de har avvist informasjon som peker i en annen retning.

Dette er dypt menneskelig. Derfor trengs en metode, en sjekkliste, som tvinger oss til å ta slik informasjon på like stort alvor som den informasjonen hjernen vil ha. Ja, de er faktisk fysiske prosesser i hjernen som gjør dette vanskelig.

Ødelegger liv

Som vi skriver i læreboka «Den profesjonelle samtalen» (som handler om den nye forskningsbaserte avhørsmetodikken som nå praktiseres i Norge), skjer det noe i hjernen vår når vi mottar informasjon som er i tråd med det vi håper på:

«Ved å skanne hjernen (MRI) kan forskere nå observere nevrofysiologisk aktivering, og når forsøkspersoner mottar bekreftende informasjon, så aktiveres området i hjernen som kalles ventral striatum, et område i hjernen som konsekvent er involvert når den prosesserer belønning. Det føles rett og slett godt å ha rett. Vi belønnes fysiologisk. Liberman og medarbeidere (2015) argumenterer med at dette er en av hovedårsakene til at vi overser våre egne skjevheter og bekreftelsesfellenes bidrag til feilslutninger».

Det er bekreftelsesfellene som ødelegger for oss, for etterforskningen, og for dommen. Og det er dette som ødelegger liv.

For eksempel når Fritz Moen ble dømt for to drap han umulig kunne ha begått, når Thomas Quick (Sture Bergwall) ble dømt for å ha drept åtte mennesker han aldri var i nærheten av, når Ulf Hammern ble tiltalt for utallige overgrep, som han heldigvis ble frikjent for, når Stein Inge Johannesen ble sittende varetektsfengslet for et drap han ikke utførte, på isolat månedsvis, til han begynte å tvile på sin egen uskyld, og når fetteren til Birgitte Tengs, etter måneder med tilståelsesfokusert, manipulativ avhørsteknikk, til slutt tilsto et drap han ikke hadde noe med.

Bekreftelsesfeller, kombinert med falske tilståelser, er kanskje det farligste. For selv om falske tilståelser skjer oftere enn vi tror (både siktede som tilstår for å slippe, og de som tilstår fordi de begynner å tvile på seg selv) , er nok folk av den oppfatning at mistenkte forbrytere ikke innrømmer ting de ikke har gjort

Bare mennesker

Kanskje nettopp derfor ble det så vanskelig for familien til Birgitte Tengs å snu, når fetteren først hadde tilstått, kombinert med tiltroen til politiet. At han trakk tilståelsen kunne det jo finnes mange forklaringer på.

Det er forståelig at vi reagerer som mennesker. Vi er bare mennesker.

Men når profesjonelle etterforskere, politi, påtalemyndighet og domstoler ikke har metoder som vaksinerer dem mot de menneskelige fellene, og de ikke legger forskningsbasert kunnskap til grunn i sitt arbeid, må vi reagere.

Som samfunn.

Mangel på kunnskap om vitnepsykologi, bekreftelsesfeller, kognitive skjema, og hvordan folk reagerer i krise, leder etterforskere på feil spor.

Troverdighet

Det er påpekt flere ganger at denne kunnskapen også er mangelvare i påtalemyndigheten.

En graverende justisfeil i en voldtektssak fra Grefsen i 2002, der feil mann ble dømt før den egentlige gjerningsmannen ble tatt, dog etter at han også rakk å begå et drap året etter voldtekten, er et slikt grelt eksempel på manglende kunnskap om vitnepsykologi og hvor svak vår hukommelse kan være.

Når domstoler i tillegg blander begreper som troverdighet og pålitelighet, øker risikoen for justisfeil.

En ting er at pressen kan skrive om hvordan tiltalte og vitner «fremstår» i retten, men det er viktig at rettsapparatet skiller mellom hvordan folk fremstår (troverdighet), og påliteligheten i det som blir sagt.

Flere dommer viser at begrunnelse for domfellelse ofte finner sin logikk i dypet av denne misforståelsen.

At hun som gråt måtte snakke sant. Og at han som flakket med blikket, og fremsto urolig og stresset, ikke fremsto særlig troverdig. Jeg sier ikke at folk blir dømt på troverdighet alene, men denne ubegrunnede troen på at vi kan se på mennesker om de snakker sant eller ikke, er en myte som ødelegger for både i starten og i slutten av en rettsprosess.

Som vi skriver:

«Når en person fremstår (og er) troverdig − uten intensjoner om å lyve bevisst − risikerer den som blander begrepene, å feilvurdere påliteligheten av informasjonen. Sammenblandingen går altså begge veier. Det spiller ingen rolle om de ubevisste forenklingsstrategiene leder oss til å tro (Grefsen-voldtekten) eller ikke tro (Fritz Moen) på vedkommende som formidler informasjonen. Sammenblandingen kan få like fatale utfall»

Uheldig lys

Det er ikke alle påståtte justismord som er justismord. Og det er åpenbart flere dommer som er riktige enn de som er feil.

Selv om norske fengsler er fulle av folk som påstår de er uskyldige.

Men Tengs-saken, og Tina-Jørgensen-saken er en kraftig påminnelse om at vi som sivilsamfunn, journalister, forskere og andre som må ha et kritisk blikk på rettsstaten, ikke må la oss skremme av at domstolen har sagt sitt.

Eller av journalister og politifolk som er overbevist om sitt eget standpunkt, mest fordi det motsatte vil sette deres tidligere arbeid i et uheldig lys.

Vi må ha en levende debatt om rettssystemet vårt.

For jeg er redd det er flere eldre saker som ikke vil stå seg i lyset fra dagens kunnskap.

Heldigvis har vi utviklet oss. Den nye avhørsmetodikken er helt sentral her.

Et anet aktuelt akademisk lyspunkt er opprettelsen av et nytt fag i rettspsykologi ved UiO. Håpet må være at kunnskap tar oss videre, slik at vi begår færre feil enn før.

Feil som ødelegger menneskers liv.

