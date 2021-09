Svært kritisk til politiets DNA-håndtering

Onsdag ble en mann i 50-årene siktet for å ha drept Birgitte Tengs i 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Politiet opplyser at DNA-spor står sentralt i gjennombruddet av etterforskningen.

DNA-analytiker Ragne Farmen er kritisk til politiets håndtering av DNA-spor, da de destruerer spormateriale i saker som ikke er oppklart.

– Selv om undersøkelser ikke gir resultater i dag, utvikler teknologien seg og kan gi andre resultater om noen år, sier Farmen til TV 2.

I England blir alle bevis tatt vare på til den domfelte er ferdig sonet, mens her til lands blir bevis ofte destruert allerede ved dom og dermed vanskelig å ettergå.

Svekker rettssikkerheten

Farmen mener det svekker rettssikkerheten at DNA-analysetjenester i Norge bare leveres av ett fagmiljø.

– En av grunnpilarene i rettsikkerheten er muligheter for uavhengig sakkyndighet. Flere laboratorier vil gi konkurranse om tjenestene, som gir insentiver til å levere raskere og bedre, med høyere kvalitet og med oppdatert teknologi. Dette har politikerne visst i flere tiår, uten at det er blitt gjort noe med, sier Farmen som også er tidligere DNA-sakkyndig.

Hun mener vi bør løfte blikket og se hva som gjøres på dette feltet utenfor Norges grenser.

– I mange andre land er det vanlig at uavhengige fagpersoner foretar en såkalt «second opinion», når det er snakk om DNA. Mens i Norge er det bare tidligere rettsmedisinsk institutt, nå avdeling for rettsgenetikk straffesak ved Folkehelseinstituttet, som har analysemonopol på DNA – og dermed ikke blir utfordret. Dersom tolkningen av DNA-funn blir for ensidig, kan det føre til feil etterforskningsgrunnlag og feil domfellelse. Noe vi dessverre har sett flere eksempler på, sier Farmen.

Avdekket flere justismord

DNA-analytikeren viser til at i England ble Forensic Science Services nedlagt, både fordi det var for kostbart og fordi ble begått alt for mange feil i en rekke saker som måtte analyseres på nytt av andre. Også i New York ble FBI sitt DNA-laboratorium nedlagt, på grunn av for mange feil.

Bare i USA er 350 justismord blitt oppklart de siste 25 årene, etter nye undersøkelser av gamle DNA-bevis.

Farmen har lang erfaring med rettsgenetiske analyser og sakkyndighet, og de siste 15 årene er hun en av flere som har forsøkt å si fra at systemet i Norge bør endres.

Ragne Farmen er tidligere DNA-sakkyndig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I 2013 kom daværende justisminister Anders Anundsen med forslag om å la flere aktører utføre DNA-analyser i straffesaker for å øke kvaliteten, men forslaget møtte motstand både politisk og av politiet.

Farmen tror at man så hva som skjedde i England, der flere justismord ble avdekket etter nedleggingen av det britiske DNA-laboratoriet, og fryktet det samme skulle skje her.

– Ved å ikke ta tak i denne problematikken gjør man strafferettspleien en bjørnetjeneste, sier Farmen.

– DNA ødelegges i straffesaker

Politiinspektør Lars Ole Berge sa på pressekonferansen fredag at politiet allerede i 2019 fikk DNA-opplysninger som gjorde at de satte drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen i sammenheng.

Advokat Arvid Sjødin, som jobber for fetteren til Birgitte Tengs, mener at vi nå har så mange saker hvor det er blitt gjort feil med DNA i straffesaker, at hele systemet bør under lupen.

– Det som gjør de nye DNA-opplysningene betryggende er at det er utenlandske laboratorier som er blitt brukt. Opp gjennom årene har vi forholdt oss til Rettsmedisinsk institutt, der er det blitt gjort feil på feil, sier Sjødin.

Advokat Arvid Sjødin, som jobber for fetteren til Birgitte Tengs, mener at vi nå har så mange saker hvor det er blitt gjort feil med DNA i straffesaker, at noe må gjøres. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sjødin har hele veien bedt om at ulike DNA-undersøkelser blir gjort på nytt, fordi han alltid har ment at det er DNA som kunne løse denne saken.

– I Norge ødelegges DNA over alt i straffesaker, sier Sjødin og viser til blant annet Viggo Kristiansens sak der eksperter har slaktet DNA-beviset mot han - beviset som fikk han dømt.

Allerede i 2012 var Sjødin i kontakt med den krimtekniske lederen i Haugesund, da det ble oppdaget at det var sikret hudavskrapning under neglene til fornærmede.

– Hudavskrapningen var aldri blitt DNA-undersøkt. Det ble da rettet en klar henvendelse til Rettsmedisinsk institutt der vi ba om at dette ble undersøkt. Men vi fikk blankt avslag på det, fordi DNA-et var forurenset så de kunne ikke gjøre noe med det. Da er det litt oppsiktsvekkende at de i dag kan sitte og si at de har funnet bevis og nå snakker man ikke om forurensning, sier Sjødin.

Mener systemet må granskes

Advokaten peker på at de offentlige DNA-laboratoriene i både England og New York er blitt nedlagt på grunn av at det ble gjort for mange feil.

– Men her i Norge lar vi dem bare dure på. Nå er det kanskje på tide at man setter seg ned og gransker dette systemet, sier advokaten.

Fakta: Dette er Birgitte Tengs-saken Birgitte Tengs ble funnet død 6. mai 1995 i et skogholt på Karmøy.

Tengs ble seksuelt misbrukt og drept. Dødsårsaken ble satt til å være stump vold mot hodet.

8. februar 1997 ble Birgitte Tengs fetter pågrepet for drapet. Han tilsto, men trakk senere tilbake tilståelsen.

Fetteren ble dømt for drapet i tingretten, men ble frikjent i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale oppreisning til foreldrene til Birgitte.

Kripos Cold Case-gruppe varslet i 2016 at Birgitte Tengs-saken ble deres første sak.

Kripos anbefalte i desember 2016 at saken skulle etterforskes på nytt

I 2019 fikk politiet svar på nye analyser av DNA-prøver. Dette peilet dem inn på en mann i 50-årene.

1. september 2021 ble en mann i 50-årene pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen (21) i Stavanger i år 2000.

– Dersom dagens gjennombrudd fører fram til en dom, hvilket etterspill vil det få for politiet i Norge og de som har etterforsket denne saken?

– I Norge er vi nokså vant med at de som begår disse justisdrapene ikke får noen reaksjoner. Det er fordi det tar for lang tid å rette det opp, slik at de aller fleste reaksjonsformer er foreldet. Det er mulig at vi må begynne å se etter reaksjoner på dette. Men det får politikere få bestemme.

Ikke enig i kritikken

Avdeling for rettsgenetikk straffesak ved Universitetet i Oslo, som utfører DNA-tester for politiet i Norge, er ikke enig i kritikken mot dem.

– Vi utfører rettsgenetiske undersøkelser på oppdrag fra påtalemyndigheten. Vi er en uavhengig faginstans og opplever at vårt arbeid blir respektert av alle rettens aktører; dommere, aktorat og forsvarere, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus.

– Våre rapporter blir kvalitetssikret av fagpersoner i Den rettsmedisinske kommisjon, og vi er derved ikke alene om det faglige innholdet, sier Bayer.