Omsetningen av brukte biler var rekordstor i fjor. Trenden fortsetter også i år. I tillegg selges det et stort antall nye biler. Totalt utgjør alle disse bilene så mange som rundt 600.000 enheter årlig.

De fleste av disse er nyvaskede, blanke og fine når en ny eier henter dem.

I tillegg ønsker jo mange kunder at bilen fortsatt skal skinne etter at de overtatt den.

Dermed er vi over på bilklargjøring og bilpleie. En del av bilbransjen som til dels hatt et litt frynsete rykte og useriøse aktører. Nå ryddes det opp.

Bilpleie skal bli et eget fag, med fagbrev etter endt læretid og bestått fagprøve.

Norges første

– Bilpleie er et fagfelt som ikke har fått den oppmerksomheten det fortjener. Bilpleiefaget spenner over flere fagområder innen bilbransjen, og vi ser at denne kompetansen er etterspurt. Flere seriøse bilbransjebedrifter satser nå på bilpleie. Eget fagbrev i Bilpleiefaget vil være et kvalitetsstempel og sørge for et tiltrengt kompetanseløft for denne delen av bransjen. Fagbrev og økt fokus fra seriøse aktører vil kunne gi mange trygge og gode arbeidsplasser i en spennende bransje. Det sier Per Helge Gumpen i NBF (Norges Bilbransjeforbund).

17 år gamle Robin Sharma er Norges første lærling i bilpleie-faget og han trives godt med arbeidsoppgavene. Foto: Privat.

Den aller første lærlingen i bilpleiefaget er Robin Sharma (17) fra Kristiansand. Han kan dermed også bli den første som får fagbrev i dette faget.

Han har vært lærling i to måneder i klargjøringsavdelingen hos Volkswagen-forhandler Gumpens Auto Vest. En ærverdig bedrift som har holdt det gående helt siden 1936 og som har flere avdelinger lengst sør i Norge.

Les også: Dette er det ikke ofte vi får oppleve i Norge

Må være nøye

– Det begynte med at jeg fikk tips av læreren min om at det var en ledig plass hos Gumpens Auto, så ville jeg prøve ut det. Jeg følte fort at dette passet meg veldig godt, forteller en oppglødd Robin.

Læretiden er to år og bygger på læreplanen som inneholder kompetansemål på alt i fra ordinære polering- og klargjøringsoppgaver og småskadereparasjoner (smart-repair) av interiør og eksteriør.

– Jeg liker veldig godt at jeg får jobbe på et av favoritt bilmerkene mine og at det er greie folk her. Det er også gøy å merke at jeg blir bedre, dag for dag. Jeg lærer veldig mye her. Jeg blir motivert av å få til nye ting. Det krever at man er litt nøye, hvis ikke kommer det klager. Også bør du være interessert i biler. Det er viktig med god holdning og god humor, for å være med på å lage et godt arbeidsmiljø, forklarer lærlingen videre.

Les også: Leverte bilen på verksted – ble «prøvekjørt» i 238 km/t

Trygt yrkesvalg

Han er heller ikke redd for å anbefale dette yrket og faget til andre.

– Nei, absolutt ikke. Jeg synes dette er en morsom, lærerik og hyggelig jobb. Hvis jeg får lov til det, vil jeg gjerne fortsette å jobbe her etter de to årene med læretid er over avslutter han.

Robins læremester, Svein Haldorsen, som har 30 års erfaring, kan berolige unggutten.

– Det kan jeg nesten love deg at du får, smiler læremester Haldorsen. Han er godt fornøyd med lærlingen.

– Han er lærevillig og har et ønske om å bli best. Da er det veldig gøy å holde på. Jeg merker også at Robin blir mer og mer interessert i faget etter hvert som han lærer mer.

Han legger til at det generelt er gode jobbmuligheter innenfor bilpleie. På sikt vil det bli flere hundre lærlingplasser innen dette faget

– Mange bilforretninger begynner nå å bygge opp sin egen bilpleieavdeling. Jeg tror det absolutt skal være gode jobbmuligheter innenfor dette faget, avslutter Haldorsen.

Les også: Harald «maste» hver måned i to år – før han fikk kjøpe bilen

Video: Her får du ekspertens beste bilvask-tips