Derfor ville cold case-enheten gjenåpne etterforskningen av Tengs-saken

Kripos' cold case-enhet for alvorlige, uløste saker, ble opprettet i 2015. Deres første sak ble en da 19 år gammel drapssak, nemlig Tengs-saken.

Etter å ha gjennomgått og analysert politiets etterforskningsmateriale, konkluderte enheten, ledet av Espen Erdal, at politiet burde etterforske saken på nytt.

– Vi så blant annet at dette såkalte «hårsporet» gjorde at etterforskningen kom skjevt ut, og at kandidater som ellers ville ha blitt undersøkt nå ikke ble undersøkt i det hele tatt, sier Erdal til TV 2.

Han forteller at det også var andre omstendigheter som gjorde at de anbefalte politiet å gjenåpne saken.

Fakta: Dette er Birgitte Tengs-saken Birgitte Tengs ble funnet død 6. mai 1995 i et skogholt på Karmøy

Tengs ble seksuelt misbrukt og drept. Dødsårsaken ble satt til å være stump vold mot hodet

8. februar 1997 ble Birgitte Tengs fetter pågrepet for drapet. Han tilsto, men trakk senere tilbake tilståelsen

Fetteren ble dømt for drapet i tingretten, men ble frikjent i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale oppreisning til foreldrene til Birgitte.

Kripos Cold Case-gruppe varslet i 2016 at Birgitte Tengs-saken ble deres første sak

Kripos anbefalte i desember 2016 at saken skulle etterforskes på nytt

I 2019 fikk politiet svar på nye analyser av DNA-prøver. Dette peilet dem inn på en mann i 50-årene

1. september 2021 ble en mann i 50-årene pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen (21) i Stavanger i år 2000

– Kort oppsummert, så vi potensial for at det kunne være mulig å oppklare saken, selv etter så mange år.

Utfordring

Kort tid etter at cold case-gruppen anbefalte at saken skulle etterforskes på nytt, etablerte Sør-Vest politidistrikt et team som skulle arbeide med nettopp dette.

– Og når den gruppa ble etablert, så bistod vi også med etterforskningsledelse, taktiske etterforskere, en kriminal analytiker og annen kompetanse som Kripos besitter, sier Erdal.

– Det er nå 26 år siden drapet, hva er utfordrende med så gamle saker?

– Det er nettopp det som er utfordrende, tiden som har gått. Spor og beviser som har gått tapt på veien. Det gjelder både tekniske spor, men også vitner som ikke lenger er tilgjengelig, eller som ikke lenger husker hva de erfarte den gangen, sier cold case-lederen.

DNA-undersøkelser

Fredag bekreftet politiet at en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

– Siktelsen baserer seg på DNA-undersøkelser, og støttes av andre opplysninger. Undersøkelsene har blitt gjennomført i Østerrike, sa politiinspektør Lars Ole Berge.

Erdal forteller at DNA-teknologien har hatt en «formidabel utvikling» de siste 10-15 årene, hvilket gjør at man nå kan få resultater selv fra mikroskopiske mengder genmateriale.

– Det er tilfredsstillende å se at teknologi og forskning kan bidra til at man kan få resultater, selv om det har gått så lang tid, sier Erdal.

– Viktig motivasjonsfaktor

Erdal tok selv del i å etterforske Tengs-saken i 1995.

– Det er en sak jeg har hatt med meg i alle år. Det er klart at en av drivkreftene i denne jobben er at man vil bidra til å gi svar. Nå føler vi at vi med Sør-Vest politidistrikt i spissen har kommet nærmere å kunne gi disse svarene.

Han understreker imidlertid at saken fremdeles er på etterforskningsstadiet.

Politiet bekreftet fredag at mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs også er mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen i 2000.

Cold case-enheten har også jobbet med Jørgensen-saken.

Fakta: Dette er Tina Jørgensen-saken Tina Jørgensen (21) forsvant 24. september 2000

Det ble satt i gang en større leteaksjon, men Tina ble ikke funnet før 26. oktober. Hun ble funnet i en kum ved Bore kirke, pakket i en pose.

Dødsårsaken ble avdekket å være stump vold

Jørgensens kjæreste ble pågrepet et år etter, i oktober 2001, og siktet i saken. Åtte uker ble han løslatt. Han fikk senere oppreisning av staten

I årenes løp har politiet mottatt mange tips i saken. I september 2015 ble fire menn pågrepet, men de ble senere løslatt

Kripos Cold Case-gruppe gikk gjennom saken i 2016, og konkluderte med at saken burde etterforskes videre

Saken har de siste årene vært under etterforskning. I 2019 fikk politiet DNA-svar i Birgitte Tengs-saken, som gjorde at de så noen fellestrekk med Tina Jørgensen-saken

1. september 2021 ble en mann pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995. Mannen er også mistenkt for å ha begått drapet på Tina Jørgensen

– Dette var to av de første sakene dere ble tildelt, hva betyr det for dere at disse sakene nå har fått en utvikling?

– Jeg leder en seksjon sammensatt av medarbeidere som har søkt seg til denne jobben, og som ønsker å bidra til å gi flere svar. Det er dermed klart at det er tilfredsstillende når man opplever fremgang, til tross for at det er mange år siden drapene fant sted, sier Erdal.

– Det ønsket til å bidra, og til at pårørende og samfunnet får flere svar, er en viktig motivasjonsfaktor for oss som jobber med dette, fortsetter han.