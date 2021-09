Chelsea-spiller i klinsj med landslagssjefen: – Fortell sannheten

Se VM-kvalik på TV 2 og TV 2 Play hele helgen.

Hakim Ziyech er Marokkos største fotballstjerne, men 28-åringen er ikke en del av landslagstroppen denne måneden.

Ziyech har havnet på kant med Marokkos landslagssjef Vahid Halilhodzic.

– Oppførselen hans i de to siste kampene, spesielt i den siste, var ikke passende for en landslagsspiller. Som leder skal han være et forbilde for resten, forklarte Halilhodzic på en pressekonferanse denne uken.

– Han kom for sent og nektet å utføre jobben. Da er det ingen vits å snakke om det i etterkant, for som trener har du sett det du trenger å vite. For meg settes landslaget foran alt annet. Ingen kan holde laget som gissel, sa han.

Halilhodzic, som tidligere har ledet landslag som Elfenbenskysten, Algerie og Japan og klubber som Lille, Paris Saint-Germain og Trabzonspor, hevdet han aldri har opplevd lignende oppførsel.

Ziyech er ikke overraskende av annen oppfatning enn landslagssjefen.

– Neste gang du snakker, fortell sannheten, skriver den tidligere Ajax-spilleren på Instagram-historien, etterfulgt av en klovne-emoji.

Landslagssjefen beskyldte Ziyech også for å ha spilt skadet.

Ziyech pådro seg en skulderskade i supercupfinalen mot Villarreal som gjorde at han mistet Premier League-åpningen mot Crystal Palace, men han var tilbake på banen som innbytter mot Arsenal. Mot Liverpool i siste kamp før landslagsoppholdet var den offensive midtbanespilleren benket hele kampen.

Forrige sesong leverte Ziyech seks mål og fire assist på 39 kamper.

For Marokko står han med 35 kamper og 16 mål siden debuten i 2015. Ziyech er født i Nederland og spilte kamper for nederlandske ungdomslandslag, men han er en marokkansk opphav og valgte det nordafrikanske landslaget.