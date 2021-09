Har allerede spilt i åtte land: – Jeg har levd et spennende liv

Han er bare 25 år, men har allerede rukket å spille for klubber i åtte forskjellige land.

Fra Rosenborg til Bodø/Glimt og i tur og orden videre til Groningen, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, RB Leipzig og nå Real Sociedad:



Alexander Sørloth har opplevd litt av hver allerede.

– Jeg tenker at jeg har levd et spennende liv så langt, der jeg har fått testet ut mange kulturer og land. Selvfølgelig kunne jeg tenkt meg at jeg fikk bodd i for eksempel London lenger, men det er dette som er litt spesielt som en spiss: Gjør du det fryktelig bra, så blir du hentet til en større klubb. Gjør du det mindre bra, så må du komme deg til en mindre plass for å score mål, sier Alexander Sørloth.

Det er ikke til å legge skjul på at karrieren til trønderen har bestått av oppturer og nedturer om hverandre. For eksempel fra å slite benken i Crystal Palace, til å bli en folkehelt i tyrkiske Trabzonspor.

– London er en fantastisk by som hadde alt å by på. Også var Tyrkia veldig spennende, det var en helt annen kultur enn den europeiske med liv og røre, sier Sørloth.

Der Sørloth fikk rusle fritt i London, var det tilnærmet umulig i Tyrkia.

– Før corona var jeg veldig mye ute, jeg elsker å dra på restaurant med kjæresten og familien når jeg har besøk av dem. Jeg liker ikke å sitte for mye inne, sier Sørloth.

– Hva med språket – har du lært deg det rundt om?

– Nei, jeg har jo vært der i så korte perioder, vet du. Ett og et halvt år i Nederland er vel den lengste perioden jeg har hatt i en klubb, sier Sørloth.

Nå venter Real Sociedad i den vakre byen San Sebastián. I første omgang har Sørloth skrevet under på et ett års langt utlån, der baskerklubben har opsjon på kjøp fra tyske RB Leipzig.

Har blitt forespeilet mye spilletid

Etter en tung periode i Tydskland, uten særlig med spilletid, ser Alexander Sørloth nå fram til et nytt eventyr i spansk fotball.

Selv var 25-åringen aldri i tvil om at han ønsket seg til Martin Ødegaards gamleklubb da interessen fra Real Sociedad ble kjent. Faktisk var han så trygg på valget sitt, at han ikke engang tok en prat med landslagskapteinen før han bestemte seg.

– Først og fremst var det hektisk for begge den perioden. Han hadde nettopp gjort en overgang selv. Men for meg handlet det mest om det sportslige uansett: Jeg så mange kamper da Martin spilte der og visste hvordan Real Sociedad spilte. Vi kunne selvfølgelig ha snakket sammen, men jeg hadde bestemt meg uansett. Da Real Sociedad kom på banen, var jeg klar på at det var dit jeg ville, forteller Sørloth.



Han forteller at klubbens størrelse og ambisjoner var forlokkende.

– Først og fremst er det veldig spennende sportslig, det er et godt lag. De kom på 5.-plass i fjor og har ambisjoner om topp fire i år. Det trigger meg med tanke på Champions League, sier Sørloth.

De siste årene har Real Sociedad stort sett spilt med én spiss. I det siste har det vært det svenske stjerneskuddet Alexander Isak, som blant annet hamret inn Sveriges 1-1-scoring mot Spania torsdag.

– Hvilken rolle er du blitt forespeilet i Real Sociedad?

– De har sagt at de skal bruke meg, i hvert fall. Jeg skal ikke gå for mye inn på taktikken, det er nok treneren sin jobb, men de har sagt at de har lyst å bruke både meg og Isak, sier Sørloth.

Situasjonen er på mange måter lik på det norske landslaget, der Erling Braut Haaland er blitt et opplagt valg som spydspiss.

– Vi får se hva det blir til. Jeg kan spille både på topp, litt bak spissen og på kanten. Det er ikke noe problem, sier Sørloth.

Den samme innstillingen har trønderen til landslaget. I andreomgang mot Nederland lyktes Norge godt i en 4-5-1-formasjon, men tilbake fra karantene vil Sørloth rett inn igjen på det norske landslaget.

– Er du overbevist om at det er til det beste for Norge at både du og Erling spiller samtidig?

– Ja.

Han mener det allerede er bevist.

– Ser du tilbake så har vi allerede spilt veldig mange gode kamper sammen. Spesielt mot Nord-Irland og Romania. Så har lagprestasjonen selvfølgelig variert litt, men når vi spiller godt som lag så blir vi fryktelig farlig. Da kan vi spille både med to spisser og 4-2-3-1 og andre formasjoner, sier Sørloth.

Haaland-fokus gir bedre arbeidsforhold

Selv har Alexander Sørloth kanskje vært den spilleren som har prestert best under Ståle Solbakken hittil. Der Erling Braut Haaland har banket inn mål på klubblaget, og slitt litt mer på landslaget, har situasjonen vært totalt motsatt for Sørloth.

Men kanskje er nettopp oksen fra Jæren litt av grunnen til det. Alexander Sørloth merker nemlig at motstanderne bryr seg ekstra mye om Braut Haaland.

– Spesielt borte mot Montenegro merket jeg det. Da var jeg hengespiss, mens Erling lå på topp og strekte. Da fikk jeg mye rom, ingen kom i press og jeg hadde allverdens tid. Det var veldig deilig. Så gjelder det å koble på enda flere rundt oss, sier Alexander Sørloth.

Nå venter Latvia i Riga lørdag. Selv om han hadde karantene og ikke fikk spilt mot Nederland lørdag, mener Alexander Sørloth at den norske troppen har med seg et momentum fra onsdagens kamp man håper å bygge videre på.

Nå er målet å banke inn mål både på landslaget og i La Liga. Nettopp det tror Alexander Sørloth blir avgjørende for om hans nomadeliv fortsetter.

– Er du der nå at du ønsker deg mer stabilitet – eller ser du for deg å fortsette nomadelivet og får flere opplevelser?

– Som spiss er det umulig å svare på hva framtiden bringer. Så lenge du leverer, vil det alltid være større klubber som vil hente deg. Jeg har et mål om å nå toppen, og da må jeg score mange mål, sier Alexander Sørloth.