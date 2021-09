Ble overrasket over at han fikk starte kampen: - Hadde ikke sett det for meg

Se Latvia - Norge på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 17.00!

Da Norges startellever mot Nederland ble offentliggjort onsdag kveld, var det én stor overraskelse i elleveren: Ståle Solbakken valgte å benytte seg av Andreas Hanche-Olsen i midtforsvaret istedenfor Kristoffer Ajer.

– Det hadde jeg ikke sett for meg, og det kom som en overraskelse at jeg skulle starte den kampen. Jeg fikk vite det på trening dagen før at jeg skulle starte, og da måtte jeg bare gjøre meg klar, sier 24-åringen til TV 2.

– Det gikk OK

Hanche-Olsen hadde spilt tre landskamper for Norge før Nederland kom på besøk til Ullevaal Stadion, men mot nederlenderne fremstod han som tryggheten selv. Stopperen fikk 7 på spillerbørsen til TV 2, og viste oppofrende og godt forsvarsspill mot Nederlands store angrepsstjerne Memphis Depay.

– Jeg vil si at det gikk OK. Jeg kunne gjort det bedre på det første målet, så det er litt surt. Ellers føler jeg at vi har ganske bra kontroll, og så skaper vi noen store vi også. Det er uflaks at den til Haaland gikk i stolpen. Avslutningen var veldig bra, så det var surt at den ikke gikk i mål, sier Belgia-proffen om kampen.

Fremgang

Under forrige landslagssamling i juni spilte Norge to kamper mot Luxembourg og Hellas. Førstnevnte ble slått 1-0, mens det ble 1-2-tap for Grekerne. Forsvarsspilleren mener Norge viste seg fra en langt bedre side mot Nederland, og at de gjorde ting vanskelig for mannskapet til Louis van Gaal.

– Det er fremgang. Det må jeg si. Det er bra intensitet i det vi gjør, det er korte avstander, vi flytter oss bra som lag og jeg tror ikke de synes det var så gøy å spille mot oss, nei. De som kom inn gjorde også en god jobb, forteller han.

Lørdag venter det en ny, viktig bortekamp mot Latvia. Gruppe G, som Norge befinner seg i, er uhyre jevn. Tyrkia topper tabellen med åtte poeng, og så følger Nederland, Montenegro og Norge med sju.

– Det er en åpen gruppe, så det passer oss fint. Vi skulle gjerne tatt alle tre poengene, men ett poeng mot Nederland får være greit. Vi må bare vinne så mange kamper som vi klarer framover, mener 24-åringen.

Som svarer følgende på spørsmål om han bør starte neste kamp mot Latvia:

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, men jeg er fornøyd med det jeg leverte.