Bryter sammen av meldingen fra pappa: – Jeg sa det aldri til dem

Nervene var utenfor kroppen da Jorun Stiansen forrige lørdag gikk på «Stjernekamp»-scenen. Etter «Idol»-seieren i 2005 har det gått lenger og lenger tid mellom opptredenene, og de siste årene har hun kun sporadisk stått på scener rundt omkring.

– Jeg har sagt i ni år mens jeg har sett på Stjernekamp: «Herremann, hvis jeg blir spurt om å være med på det der, hadde jeg aldri sagt ja. Kroppen min hadde ikke taklet det», forteller Stiansen da God kveld Norge møter henne i Oslo.

Angst etter «Idol»

For årene etter «Idol» ble alt annet enn en suksesshistorie og dans på roser.

– Nå tør jeg endelig å si høyt at den enorme, og fantastiske, oppmerksomheten jeg fikk etter Idol - der og da så taklet jeg den ikke, sier Stiansen, og fortsetter:

– Jeg begynte å føle på angst, jeg hadde masse rare følelser i kroppen, jeg begynte å tvile på meg selv, jeg vurderte alt jeg sa. På den tiden snakket vi ikke om mental helse som vi gjør i dag, så jeg trodde det var en sykdom. Jeg begynte å tenke at jeg ikke var verdig seieren i Idol, kanskje jeg ikke var ment for dette, forteller 37-åringen.

Overveldende og sterkt

Hun tvilte også på om hun faktisk kunne synge.

– Når du sier det til deg selv i 15 år, så begynner kroppen å tro på det. Jeg måtte jo behandle det, for i det hele tatt å møte folk igjen. Det var skikkelig «bad» i en periode.

Derfor var det ekstra overveldende for vendølingen å synge på direktesendt tv igjen.

– Jeg har prøvd å finne ord som kan matche det jeg tenkte og følte, men jeg finner dem ikke. For det var så mye på en gang. Det ble så overveldende og sterkt, sier Stiansen, som nesten var i sjokk etterpå:

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg kom meg gjennom, for det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle klare.

OVERVELDENDE: Jorun er veldig fornøyd med at hun kom seg gjennom første runde. Foto: NRK

Snakket ikke med foreldrene

Etter at hun gikk av scenen på lørdag, fikk hun en SMS fra faren. I NRK-programmet «Tett på stjernene» kan vi se hvordan tårene triller mens Stiansen leser opp meldingen.

Intervju med Stiansen og hva som sto i meldingen fra faren kan du se i videovinduet øverst i saken.

Til God kveld Norge forteller hun hvorfor følelsene tok overhånd.

– Huff, nå begynner jeg jo å grine igjen. Jeg tror det er det at jeg aldri sa det til dem heller, hvordan jeg egentlig hadde det. Da ting ble vanskelig, løy jeg fordi jeg hadde lyst til å være den perfekte vinneren. Jeg hadde ikke lyst til å si til pappa at det ble litt for mye, og at jeg ikke visste hvordan jeg skulle takle det.

I ettertid har faren lurt på hvorfor hun ikke sa noe til foreldrene, hvorfor hun ikke snakket med dem om følelsene sine.

– Jeg har aldri vært i tvil om at de er superstolte av meg, men det var så sterkt det han skrev. Jeg følte at han skjønte der og da hvordan jeg har hatt det, forklarer Stiansen.

«Stjernekamp» som terapi

Hun nikker til spørsmålet om «Stjernekamp» kan fungere som terapi for henne, slik at hun i fremtiden kan stå mer på scenen igjen.

– Oh yes, det sa jeg til sjefen da jeg sa ja. Her blir det mange samtaler, følelser og grining. Jeg lovte meg selv at nå skal jeg være ærlig, i stedet for sånn jeg har holdt på i intervjuer tidligere og sagt at alt er bra, forteller Stiansen.

Lørdag kveld er det stadionrock som er tema, og Stiansen har valgt låta «Kickstart My Heart» av Mötley Crüe.

– Jeg kjenner at jeg har en helt annen følelse nå enn jeg hadde før forrige helg, så tenk så gøy om gleden kan komme og ta over for prestasjonsangsten. Det er drømmen, smiler hun.