Krever å få saken gjenopptatt

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt, men ble siden frikjent i straffesaken etter drapet i 1995. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til kusinen.

– Den dommen kan ikke bli stående, så enkelt er det, sier advokat Arvid Sjødin til TV 2 og sier at de vil kreve å få saken gjenopptatt.

– Poenget er at det ikke finnes bevis mot fetteren. Det er ytterligere forsterket nå når de har pågrepet en annen, sier Sjødin videre.

Fredag opplyste politiet at de har pågrepet og siktet en mann i 50-årene for drapet på Tengs. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som ble drept i 2000.

Mannen nekter straffskyld.

Ligger hos FN

Dommen mot fetteren har aldri blitt opphevet selv om Norge har lidd nederlag i saken i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Senest i fjor avviste Høyesterett å ta erstatningsdommen opp på nytt.

Nå ligger saken hos Menneskerettighetsrådet i FN.

Det at fetteren har måttet betale erstatning, strider mot FN-konvensjonen om at det ikke er lov til å ødelegge en persons omdømme, sier Sjødin.

Sjødin sier at han «har sendt ti brev» til justisminister Monica Mæland, men han sier han ikke har fått svar på et eneste ett. Brevene handler om at han mener at man ikke kan bli dømt til erstatning når man blir frikjent i en straffesak.

– Når man i 1990 bestemmer at man i Norge kan dømme frifunnede personer til å betale erstatning, burde de også lagt om regelen for gjenåpning av sivildommene, sier han.

Støtter gjenopptagelse

Sjødin får støtte fra både Bjørn Olav Jahr, forfatterne av boken «Hvem drepte Birgitte Tengs», og rettskommentator Inge Hanssen.

– Hvis mannen som nå er siktet etter hvert blir dømt, så synes jeg det er rart om fetteren ikke får prøvd saken sin på nytt. Det burde være en tilbakevirkende ordning hvis det kommer en dom i en ny rettsak, sier Jahr.

–Samtidig skjønner jeg ikke hvordan han skal få det til. Gjenopptakelseskommisjonen tar kun opp straffesaker og og ikke sivilsaker, sier Hanssen.

Jahr peker på at fetteren har prøvd å få ført saken sin gjennom høringer i Stortinget tidligere.

– Jeg synes det er en uting vi har i Norge. At en person som er frifunnet, senere må betale erstatning. Det er noe politikerne rett og slett bør avskaffe, sier Hanssen.

Sjødin sa til TV 2 tidligere fredag at han mener fetteren er utestengt fra Norge.

– Fetteren har vært utestengt fra Norge etter dommen. Han ble nødt til å reise til England, Spania og Frankrike, og der har han tatt en kjempeutdannelse. Nå er han en finansdirektør i et spansk selskap, men han får ikke lov til å jobbe i Norge, sier Sjødin og legger til:

– Det skyldes at man dømmer folk til å betale erstatning, det er veldig uheldig.

DNA

Politiet sa på en pressekonferanse fredag at DNA-undersøkelser er bakgrunnen for siktelsen. Også andre opplysninger støttes av siktelsen, opplyste de.

Fetterens far i 2018: – Den sivile dommen må oppheves

Sjødin tolker dette som at de sannsynligvis har bevis som kan knyttes innen DNA.

Han sier at de i mange år har bedt om at forskjellige DNA-undersøkelser skal gjøres på nytt saken.

– Det er DNA som kan løse en sånn sak som dette, sier Sjødin.