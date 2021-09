Twerke-Tone: – Det er fortsatt et privilegium å være tynn i Norge

Hele livet har Tone Gåsbakk, bedre kjent som Twerke-Tone, skilt seg ut. Hun har alltid vært litt større enn de andre jentene i klassen, selv om hun har vært like aktiv. Og hele veien har hun, i likhet med de aller fleste, kjent på et press om å slanke seg.

– Det er et evig jag etter å bli tynnest mulig, og mange bruker trening kun for å gå ned i vekt. Jeg vært aktiv hele livet og aldri vært en tynn person. Jeg har vel kjent på det å skille meg ut ganske tidlig, sier hun til God morgen Norge.

Som barn var det fotball og håndball som var lidenskapen til Tone. Så begynte hun å danse, og ble kjent som Zumba-Tone, før hun bestemte seg for å gjøre noe helt nytt og ble tilegnet navnet Twerke-Tone.

Se hele intervjuet øverst i saken!

LIDENSKAP FOR DANS: Tone Gåsbakk jobber som danseinstruktør og elsker spesielt dansestilen twerking. Foto: Nora Landa

Blir kalt for lat

Tone har utdannet seg innen mat og ernæring og jobber blant annet som danseinstruktør.

Utallige ganger har hun fått spørsmålet om hvorfor hun er stor, når hun lever et sunt og aktivt liv. Hver gang forklarer hun at det er mye gener inne i bildet, da hele familien har samme kroppsfasong. I tillegg sørger hun for å ta en vurdering om de ekstra kiloene er hemmende for henne på jobb og i hverdagen.

Selv om Tone har selvtilliten på plass, mener hun at større folk ofte blir misforstått.

– Den assosiasjonen folk har og adjektivene man ofte får høre, er at man er lat hvis man har litt ekstra kjøtt på kroppen. Det er ikke nødvendigvis riktig. Jeg husker på studiet vårt i København var de veldig opptatt av at aktiv og stor var en positiv ting og ikke inaktiv og slank – det behøvde ikke være en større fordel.

Likevel påpeker hun at det er en hårfin balanse.

– Min holdning er at hvis man klarer å ha litt fokus på det man spiser, finne en aktivitet eller en lidenskap man interesserer seg for, så får man automatisk et aktivitetsnivå som gjør at man holder seg sunn.

Danseinstruktøren forteller at dersom man ikke har innsikt i hva vedkommende har i matinntak, hva slags aktivitetsnivå de har, om de røyker eller hva de gjør på fritiden, så har man ikke rett til å si at noen er late.

Må betale dyrere forsikring

Da Tone var student, ble det såpass mye prat om overvekt på studiet at hun valgte å dra til legen for å undersøke om hun hadde diabetes, da det er en vanlig risiko ved fedme. Blodprøvene var helt fine og hun fikk bekreftelse på at hun var frisk.

Også da hun skulle skaffe seg personforsikring, møtte hun på utfordringer hun ikke hadde sett komme. Siden hun regnes som overvektig i henhold til hennes BMI, som beregnes ut fra en persons vekt og høyde, måtte hun betale en langt høyere pris enn det hun først ble forespeilet.

VIL NORMALISERE STØRRE KROPPER: Tone Gåsbakk påpeker at det er mulig å være stor og sunn på samme tid. Foto: Andre Hofland

Dette er fordi det anses som en risiko å være overvektig.

– Jeg synes fortsatt det er et privilegium å være tynnere i Norge, enn å være stor. Du får for eksempel en dyrere forsikring selv om du kan vise til et sykdomsfritt forløp hvor du ikke røyker, mosjonerer mer enn gjennomsnittet, har ingen søvnproblemer, ingen ryggproblemer eller kneproblemer, sier hun, og fortsetter:

– Du vil fortsatt ikke få en billigere forsikring fordi de baserer det på BMI, som er en veldig gammeldags målestokk. Hvis man på sikt skulle gjort noe med den debatten der, så skulle man hatt et nytt verktøy å måle ut ifra.

Mer åpenhet

Selv om twerke-dronningen mener vi som samfunn fortsatt har en lang vei å gå for å normalisere større kropper, påpeker hun at det har blitt bedre de siste årene.

Det var for eksempel i 2015 at hun først turte å legge ut dansevideoer på sosiale medier.

– Det gjorde jeg fordi jeg så at det var et behov for å vise at vi trenger noen andre type former og fasonger på en plattform som Instagram.

– Og når jeg så at det var veldig mange tilbakemeldinger fra andre, som følte at de kunne gå på en gruppetime eller et dansekurs fordi de følte at instruktøren lignet på dem, så fikk folk mer lyst til å komme. Og mange kommer ikke bare for å trene, men for å få en selvtillit de har sett at jeg har, som kanskje ikke de har, avslutter hun.