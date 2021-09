Frustert over disse? Snart kan et nytt type kjøretøy dukke opp

– Vi startet opp i Oslo for to og et halvt år siden, og har gjennomført ti millioner turer på denne tiden. El-sparkesykler er utrolig etterspurt, sier Christina Moe Gjerde, daglig leder for Voi Norge og Finland.

På bare et par år har el-sparkesykler blitt en synlig del av mange norske byer. På godt og vondt.

Mange elsker muligheten til å kjapt kunne komme seg fra A til B med en leid el-sparkesykkel. Samtidig opplever mange fotgjengere nå at det er blitt utrygt å gå på fortauet, med sparkesykler kjørende tett forbi i begge retninger.

– Skjønner du frustrasjonen?

– Jeg har kjempeforståelse for det - jeg er også like frustrert mange ganger. Men vi mener at dette kan løses, sier Gjerde i TV 2-programmet Bare business.

I tingretten

Etter lang tid med kaos på fortau og i trafikken i Oslo, med til sammen 25 000 el-sparkesykler til utleie, økte presset på politikerne før sommeren til å gjøre tiltak: Oslos byråd satte da et maks-tak på 8000 sparkesykler.

De tre store utleie-selskapene, Voi, Tier og Ryde, mener at dette taket er for lavt. De mener også at det er for mange utleieaktører i det norske markedet.

Selskapene har stevnet Oslo kommune, og saken har denne uken vært oppe i Oslo Tingrett.

– Er ikke 8000 el-sparkesykler nok i Oslo?

– Hvis du ser på etterspørselen - nei. Det er ikke antallet sparkesykler i byen som er problemet, men hvordan de brukes og hvordan de parkeres. Og det er disse to tingene vi mener at vi må løse med en fornuftig regulering, sier Gjerde.

Nye sensorer

El-sparkesykler har nå lov til å kjøre på fortau - men ikke med høyere hastighet enn 6 km/t. Den fartsgrensen er det mange brukere som ikke overholder. Både barn og voksne er de siste månedene blir påkjørt av el-sparkesykler.

Gjerde i Voi mener at brukerne av el-sparkesyklene må bruke sunn fornuft.

Hun mener også at det snart kan komme teknologiske løsninger som hjelper på situasjonen:

– Vi tester sensorer på sykler som sier fra om denne sykkelen faktisk kjører på fortauet, eller ute i veibanen eller i sykkelfeltet. Så gir den beskjed om at du nå faktisk må ut i sykkelfeltet. Det er enormt mye som skjer i teknologien her, sier hun.

Sykkel med tak

Allerede finnes det sensorer som automatisk setter ned farten på sparkesykler og biler i spesifikke områder. Dette mener Gjerde kan videreutvikles og brukes i større grad.

Ny teknologi vil også gjøre at man kan leie andre elektriske minikjøretøy fra et sted til et annet i byen.

– Vi tror vi kommer til å se delte «podtaxier», som er el-sykler med tak. Det har vi testet, sier Gjerde.

Podtaxier likner i form på thailandske tuk-tuk'er, og finnes allerede i Sverige. Men også andre typer kjøretøy kan bli aktuelle for utleie.

– Vi har også testet vintermodeller – for eksempel scooter til vinterføre. Det skal vi teste mer ut til vinteren, sier Christina Moe Gjerde.

