Enorme prisforskjeller på boligalarm

Velger du billigste alternativ i TV 2 hjelper deg sin prissjekk kan du spare mer enn 20.000 kroner over en femårsperiode.

TV 2 hjelper deg har bedt om pris på denne utstyrspakken:

Alarm på hoveddør og verandadør

To kamera

To bevegelsessensorer (hvis ikke dette er integrert i kamera)

Fem røykvarslere.

Se oversikten nederst.

Vektertjeneste koster

Riktignok er de billigste alternativene uten vektertjeneste, men det er ikke sikkert det er så farlig, ifølge sikkerhetsekspert Kato Stokkan.

– Utrykningstiden til vekterne vil som regel være for lang til at de kan stoppe tyvene, sier Stokkan, som har bakgrunn fra Kripos og Oslopolitiets beredskapstropp. Nå er han daglig leder i Navigare Security.

– Vekteren har heller ikke mulighet til å gripe fysisk inn om de kommer til stedet mens et tyveri pågår, sier Stokkan.

TV 2 hjelper deg har undersøkt utrykningstiden til Verisure og Sector Alarm. Hvordan det gikk ser du i videoen.

Han peker også på at faren for innbrudd er langt lavere i dag enn den var for ti år siden. Den gang var det over 7000 innbrudd i året. Nå ligger tallet på om lag 1700.

– Hvis vektertjeneste gir deg trygghetsfølelse, kan det være verdt pengene. Men det er viktig å vite at det vekterne kan gjøre er ganske begrenset, sier Stokkan.

Nødvendig utstyr

Det er vanskelig å sammenligne priser på de ulike alarmtjenestene. Flere av aktørene oppgir bare priser når du tar direkte kontakt med dem. TV 2 hjelper deg har derfor kontaktet fem av aktørene på markedet og gitt alle samme «bestilling». Utgangspunktet har vært behovet for en familie i en tomannsbolig sentralt i Oslo.

– Man bør ha alarm knyttet til hoveddør og verandadør, sier Kato Stokkan, som har vurdert behovet for alarmutstyr til boligen.

– I tillegg bør man ha to kamera inne og to sensorer som reagerer på bevegelse. Det bør også være brannvarsler i hver etasje og gjerne på soverommene, sier Stokkan.

Dyrt over tid

De to store, Verisure og Sector Alarm, koster deg minst det første året. Men ser man på kostnaden over fem år er det de samme to som koster mest. Årsaken er enkel, lave oppstartskostnader og høye månedlige utgifter.

Verisure ga tilbud om installasjon for 990, mens Sector Alarm ville gjøre dette gratis, men etter det løper det månedlige kostnader på henholdsvis 429 for Sector Alarm og 449 for Verisure.

I motsatt ende er Norgesalarmen og Heimgard. Hos begge kjøper man alarmpakken, og deretter er det frivillig tilknytning til vektertjeneste. Man kan også koble seg til vektertjeneste deler av året, om man ønsker.