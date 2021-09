Iselin Guttormsen må trekke seg fra Skal vi danse: – Helt knust

Lørdag er det klart for sesongens andre sending av Skal vi danse på TV 2, og da skulle de tolv kjendisene og deres dansepartnere vise frem sin andre dans.

Slik blir det ikke for influenser Iselin Guttormsen (34) og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (27). Guttormsen må trekke seg fra dansekonkurransen på grunn av en skade.

Se Iselin forklare hva som har skjedd i videovinduet øverst i saken.

Dermed blir hun første deltaker som må forlate årets sesong av Skal vi danse.

Hun fikk selv beskjed om dette tirsdag, og nyheten ble annonsert i starten av lørdagens Skal vi danse-sending.

Ettersom Guttormsen nå er ute av konkurransen, vil ingen ryke ut i lørdagens program av Skal vi danse.

- Konkurransen lever videre, og publikum må huske å stemme på sine favoritter også i kveld. De elleve danseparene som fortsatt er med, tar med seg stemmene til neste lørdag. Det blir en ekstra spennende dansehøst, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

PÅ PREMIEREN: Iselin Guttormsen og dansepartneren Catalin Andrei Mihu danset jive på premieren for én uke siden. Foto: Espen Solli / TV 2

Smerter på premieren

Guttormsen forteller at hun har hatt noen tunge dager denne uken.

– Jeg har grått i flere dager og kjent på en slags kjærlighetssorg. Jeg er veldig lei meg overfor Catalin, og jeg er helt knust over at han heller ikke får være med videre. Er det noen som fortjener å komme langt i Skal vi danse, så er det han. Jeg er veldig lei meg for at kroppen min ikke har holdt mål, sier Guttormsen på telefon til TV 2.

Tirsdag fikk 34-åringen vite at hun har brudd i venstre ankel.

Helt siden danseøvingen startet i høst, har hun kjent på smerter i foten, men både hun og fysioterapeuten trodde det var snakk om senebetennelse på grunn av overbelastning.

– Min første dans var en jive, og det er en heftig dans. Jeg tenkte at man måtte regne med slike smerter, så jeg følte meg som dum som klagde, sier hun.

Guttormsen gjennomførte treningen og premieresendingen med smerter i foten, ved hjelp av smertestillende.

– Jeg brukte også tape på foten, men jeg ville ikke at den skulle synes på dansegulvet, så jeg tok den av før premieren. Jeg rakk aldri å skifte til en nøytral tape, så da ble det til at jeg danset uten støtte. På dansegulvet kjente jeg at jeg var redd for å gi alt i noen bevegelser, og jeg var redd for at jeg skulle tråkke over på direkten, forteller hun.

Se dansen fra premieren her:

Danset med brudd

Så viste det seg at Guttormsen hadde danset jive med en brukket ankel. Dette kom frem da hun tok en MR-undersøkelse tre dager etter premieresendingen.

– Jeg har brukket en knokkel som heter talus, og legen fortalte at det er den som bærer hele vekten til kroppen. Hvis den er skadet, skal den ikke belastes. Jeg fikk beskjed om at dersom jeg gjør det, så kan jeg få problemer med å gå på foten om to - tre år, sier hun.

Skal vi danse-deltakeren har derfor ikke noe annet valg enn å trekke seg fra konkurransen.

– Alternativet er å få en dårlig fot resten av livet, eller så må jeg trekke meg fra Skal vi danse, sier hun.

– Jeg hadde ikke forventet at jeg måtte gi meg på grunn av smertene, og det var ikke i mine tanker at det var et brudd. Om jeg hadde fått beskjed om at det var opp til meg selv, så hadde jeg danset videre. Men jeg og produksjonen har pratet med både kirurger og fagfolk på Olympiatoppen, og alle er enige om at jeg ikke kan fortsette, sier hun videre.

Hun forteller at hun føler seg godt ivaretatt av Skal vi danse-produksjonen.

– Produksjonen har håndtert det veldig bra. Alle har vært støttende, og hvert eneste ledd i produksjonen har ringt meg. Alle er veldig lei seg på våre vegne. Men heldigvis vil bruddet i foten bli bra, siden det ble oppdaget nå, sier hun.

STØTTE: Iselin Guttormsen forteller at hun har fått god støtte av Skal vi danse-produksjonen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Trist

TV 2s programredaktør forteller at produksjonen synes det er synd at Guttormsen må trekke seg på grunn av skaden.

– Iselin har virkelig jobbet knallhardt og hatt et enormt engasjement i Skal vi danse. Dette er trist både for Iselin, dansepartner Catalin og hele produksjonen, sier Haldorsen.

Programredaktøren forteller videre at støtteapparatet rundt produksjonen konkluderte med at hun ikke kunne fortsette med dansingen.

– Hun har fått oppfølging av støtteapparatet rundt Skal vi danse, lege og psykolog - og ortoped har konkludert med at det ikke er forsvarlig å danse videre med denne skaden. Så det er ikke noe vi rår med, sier Haldorsen.

Må gå på krykker

Ifølge Guttormsen er det et tretthetsbrudd som har forårsaket skaden, og hun mistenker selv at hennes tidligere fotballkarriere og fjorårets deltakelse i TV-programmet 71 grader nord kan ha bidratt.

– Dette er en skade som har ligget der lenge, kanskje i flere år. Også ble det for mye for foten med all dansingen. Så det har vært snakk om et tidsspørsmål, forteller hun.

VIL HOLDE KONTAKTEN: Influenseren kommer til å følge med utover høsten. Foto: Espen Solli/TV 2

Nå må hun gå med krykker i fire til seks uker fremover, men det kommer ikke til å stoppe henne fra å besøke dansetreningene og direktesendingene.

– Jeg klarer ikke å kutte kontakten med disse menneskene med en gang, så jeg må akklimatiseres. Dette er folk jeg vil ha i livet mitt.

Guttormsen beskriver årets deltakere som en fantastisk fin gjeng.

– Jeg er dritsjalu på at de får danse videre, og de er så heldige. Mitt råd til dem er at hvis de føler at det er tungt, så må de ikke gi opp. Plutselig er eventyret over, og da kommer de til å savne det intenst, sier hun.

ÅRETS DELTAKERE: Tolv kjendiser konkurrerer mot hverandre i den 17. sesongen av Skal vi danse på TV 2. Foto: Espen Solli / TV 2

– Vondt å tenke på

For 34-åringen er det tungt å innse at Skal vi danse-deltakelsen kun varte et par uker.

– Det er vondt å tenke på. Jeg hadde bare en sjanse til å være med på Skal vi danse, og jeg er ikke klar for å bli revet ut av bobla så fort. Men jeg er takknemlig for tiden jeg fikk i Skal vi danse. Det har gitt meg så mye på et personlig plan, og det har gitt meg mange åpenbaringer i hvordan vi mennesker møter hverandre, sier hun.

– Utenforstående fortstår kanskje ikke hvordan jeg kan bli så lei meg, men du havner virkelig i en danseboble og jeg gikk knallhardt inn i det. Jeg var så giret på å vise alle at jeg kan bedre enn jeg danset på premieren, og dommernes tilbakemeldinger var at de hadde troen på at jeg kunne komme langt. Men jeg er stolt over at jeg fullførte premieren med en brukket ankel, sier hun videre.

Til tross for den korte dansekarrieren, blir det ikke en rolig høst for Guttormsen. Hun skal snart gi ut sin første bok, og hun leder en av Norges største podcaster, G-punktet. Hun er også aktuell i høstens sesong av TV 2-dokuserien Bloggerne.

