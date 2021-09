Brukte unik metode for å lære seg norsk

Noen måneder før korona skulle stenge ned verden møttes Mathilde og Olly på en bar i USA. Siden har de vært stormforelsket i hverandre, og nå har australske Olly flyttet til Norge for å bo med Mathilde. Her har han lært seg norsk på rekordtid, det tok han bare litt over ett år.

– Jeg ville dra til Norge for å være med Mathilde, men det hjalp også at jeg elsker Norge, og at Norge er veldig gøy. Så det var ikke så vanskelig å bestemme seg for å flytte hit. Jeg angrer ikke, for å si det sånn, forteller Olly til God morgen Norge.

MR. MELK: Mange synes Olly høres ut som den kjente karakteren fra melkereklamen som gikk på TV for et par år siden. Foto: God morgen Norge

Mr. Melk på TikTok

Flere av følgerne til Mathilde på TikTok kommenterte at Olly hørtes ut som Mr. Melk fra den populære Tine-reklamen når han snakker norsk.

Det gjorde at han opprettet TikTok-brukeren @mrmelktrainer, hvor intensjonen først var å bruke det som en plattform for treningsinnhold, ettersom han er personlig trener. Det publikum ville ha var derimot videoer av Olly som snakker norsk og peker på hva vi nordmenn gjør som skiller seg ut fra resten av verden.

– Som for eksempel raske briller. I Australia ser jeg det av og til om folk går på fest eller noe sånn, mens her går alle med det helt seriøst.

RASKE BRILLER: Olly synes det er spesielt at nordmenn bruker brillene uten ironi. Foto: Privat

Et eksempel til på ting Olly synes er fascinerende med norsk kultur er at vi har «søte sanger» om alt mulig rart. «Det snør, det snør» og «Fiskeboller lever i havet» er noen av de norske sangene Olly har bemerket seg som søte, men litt merkelige.

Når det kommer til norsk mat er Olly veldig begeistret for et spesielt pålegg som ikke er å finne «down under».

– Jeg elsker brunost, og jeg spiser det hver dag. Men jeg spiser det bare med honning, forteller australieren.

LÆRER SEG NORSK KULTUR: Kjæresteparet er nå bosatt i Bergen hvor Olly lærer mye om norske tradisjoner. Foto: Privat

Lærte norsk på veldig norsk måte

Noe som kanskje bidro til at Olly lærte seg norsk på rekordtid kan være den litt spesielle metoden han og kjæresten brukte. Det hele startet nemlig med en russesang.

– Det første Mathilde lærte meg som var norsk var «Disco Demolition». Jeg kunne ikke norsk, og Mathilde sa at vi skulle prøve å filme meg mens jeg sang den sangen. Vi hadde skrevet ut ordene i sangen så jeg kunne uttale de, forteller Olly, og synger noen strofer fra den populære russelåten.

Mathilde forteller lattermildt at det var slik hele norskundervisningen startet:

– Vi gikk setning for setning i den sangen og oversatte den. Den var jo veldig populær da vi møttes.

PÅ SKITUR: Olly fikk prøve seg på ski første dagen i Norge, men var ikke like stødig på det som på surfebrett. Foto: Privat

Mistet sitt «hemmelige språk»

Mathilde forteller at det i starten var veldig praktisk at Olly ikke kunne forstå henne når hun snakket norsk.

– I starten når vi møttes kunne jeg Facetime venninner mens han var i rommet med meg og snakke om han. Men han skulle vite hva jeg snakket om, så da lærte han seg norsk, forteller hun.

Olly forklarer at han ville forstå hva hun fortalte til vennene sine om han, ettersom han kunne høre navnet sitt bli nevnt, men ikke forsto noe av det andre som ble sagt.

– Så jeg tenkte; «Ikke nå lenger, nå må jeg lære meg norsk», sier Olly.

Planen videre nå er å dra tilbake til Australia når det åpner og det blir mulig igjen. Mathilde planlegger å ta utveksling der i forbindelse med studiene, slik at de begge kan reise sammen tilbake dit.

Etter det vil kjæresteparet reise verden rundt.