Hemmelig nettverk sjokkerer: – Ikke våre venner

Avisen Dagens Næringsliv har avslørt en hemmelig gruppe på WhatsApp som består av en rekke rike og kjente personer fra finansmiljøene og deres familier.

Gruppen, som heter «Politikk», har diskutert hvordan de kan ramme Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen.

Blant annet skriver tidligere journalist i Finansavisen Kjell Erik Eilertsen et innlegg der han spør: «Vet noen noe om Espen Barth Eide, noe ala den uforløste brygge-saken til Jonas Gahr Støre for fire år siden? ... Jeg oppfatter han som Aps svakeste punkt».

Gruppen er startet av finansmannen Øystein Stray Spetalen og har ifølge DN 128 medlemmer. Mange tilhører den norske finanseliten, flere er blant de aller rikeste i Norge og deltakerne er også advokater, skipsredere, noen politikere fra Frp og en del journalister og redaktører.

Nedsettende

Ifølge DN har de ivrigste debattene på forumet handlet om valget og «klimahysteriet». Her har det blitt skrevet nedsettende kommentarer om både navngitte politikere, FN og Greta Thunberg.

Statsminister Erna Solberg mener dette er folk som ikke er venner av Høyre:

– Øystein Stray Spetalen har jo ønsket at jeg skal gå av, og det er ikke så mange av våre støttespillere med her. Men først og fremst så mener jeg politikk skal diskuteres i åpenhet, sier hun til TV2.

– Hva synes du om tonen i debatten?

– Jeg kan ikke uttale meg om det, jeg har ikke WhatsApp og jeg har ikke fått lest disse diskusjonene og vet ikke om hvem som deltar der. Men dette høres ut som gutteklubben Grei som sitter og prater sammen, og jeg opplever vel at de som deltar her ikke er våre støttespillere for tiden.

– Tror du det skader Høyre i valgkampen?

– Jeg tror det er veldig stor forskjell på disse og Høyre. Dette har ingenting med Høyre å gjøre. Men jeg forstår at grunnleggeren av dette har villet at jeg skal gå av en god stund nå.

– Hva sier dette om finanseliten i Norge?

– Jeg kommer ikke til å skjære alle over en kam på grunn av dette, avslutter Solberg.

I Arbeiderpartiet er oppfatningen at dette er folk som hele tiden er ute etter å plassere «drittpakker» i mediene om partiet.

Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik skriver på sin Facebook-side at det er bra at dette hemmelige nettverket kommer fram i lyset:

«Det er eit døme på korleis personer med økonomisk makt somme gonger kan meine at dei har krav på meir politisk makt enn andre. Det har dei ikkje. Arbeiderpartiet vil gje meir makt til vanlege folk. Det betyr slutt på store skattekutt til dei rikaste, og ei maktforskyving - særleg i arbeidslivsspørsmål - til arbeidstakarane. Eg forstår godt at Arbeiderpartiet skremmer vettet av den delen av finanseliten som ønsker at det skal fortsette å bli stadig lettare å tene pengar på å ha pengar fra før, heller enn å tene dei ved å gå på jobben. Det er eg stolt av», skriver Tajik.

Ufarlig gruppe

Kjell Erik Eilertsen forteller til TV 2 at han har skrevet sin kommentar til saken i et svar på Tajiks Facebook side, men at denne kommentaren har blitt fjernet.

Initiativtager til gruppen Øystein Stray Spetalen sier til TV 2 at det overhodet ikke er noe hat mot Arbeiderpartiet i diskusjonene.

– Diskusjonene handler om vitenskapelige rapporter, i dag har det vært innlegg om skogbranner i USA og om el-sykler. Dette er fullstendig ufarlige diskusjoner uten brodd mot noen spesielle grupper eller partier, sier Spetalen.

Han avviser også at de har vært interessert i å påvirke den politiske debatten.

– Det kommer noen ganger noen vitser og litt stygg og slem satire, men dette må folk som deltar i den offentlige debatten tåle. Dette er heller ingen lukket eller hemmelig gruppe. Den eneste slagsiden vi har er mot «mainstream»- oppfatninger, sier finansmannen, som startet gruppen på WhatsApp i 2016.