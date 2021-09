Sjefen frykter Eiking-exit: – Det blir vanskelig å beholde ham nå

Se avslutningshelgen av La Vuelta på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Odd Christian Eiking fikk for en gangs skyld en relativt rolig dag på jobben fredag. Askøyværingen satt trygt plassert i hovedfeltet da dansken Magnus Cort Nielsen slo bruddkameratene sine og tok sin tredje etappeseier i rittet, like foran skuffede spurtere.

Likevel klatret han én plass i sammendraget: Eiking ligger nå på en 11. plass sammenlagt etter at hans kaptein, Louis Mentjes, som lå på 10. plass, veltet stygt og måtte bryte rittet.

Og Eiking sitter med gode kort på hånden når han nå skal forhandle om fremtiden.

26-åringen er på utgående kontrakt hos Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, og markedsverdien hans har økt betydelig etter syv dager i rød trøye i Vuelta a España.

Følelsen i sykkelmiljøet tidligere i sommer var at Eiking ville forlenge avtalen med laget han har syklet for siden 2018, men nå har ting endret seg.

– Mange lag er interesserte i ham nå. Jeg tror det blir vanskelig å beholde ham, sier sportssjefen i laget, Aike Visbeek, til TV 2 fredag.

– Har han fortsatt et stående tilbud fra dere?

– Partene er i samtaler. Kontraktstilbud har gått frem og tilbake, fortsetter han.

– Nyheter rett etter Vueltaen

Da Eiking ble spurt om fremtiden på mandagens hviledag av belgisk media var svaret like kontant som det var kort: «no comment».

Eikings agent, Joona Laukka, vil ikke si noe om hvor fremtiden ligger for klienten sin, men Eiking hintet selv på onsdag om at en avtale var mer eller mindre i boks.

– Interessen har vokst veldig etter at jeg tok over den røde trøyen, naturlig nok. Så det kommer nok noen nyheter rett etter Vueltaen, sa Eiking da.

– Har du allerede signert en avtale med et lag?

– Nja, vi får se.

– Burde bli der han er

Mads Kaggestad håper Eiking innser at gresset ikke nødvendigvis er grønnere andre steder.

– Jeg synes han burde bli der han er. Han har hatt en fin utvikling i år, og han har blandede erfaringer som proff tidligere. Laget passer ham bra i og med at han ofte får frie tøyler. Lager har gjort en bra jobb i Spania rundt i år, og det virker også som rytterne får en stor grad av frihet der. Og Eiking er jo selv en «fri sjel». Jeg tror ikke han nødvendigvis vil trives så bra i andre lag med strengere regimer, sier TV 2s sykkelekspert.

Det har vært dialog med Qhubeka-Assos-laget, men Israel Start-Up Nation, som allerede har en klatresterk nordmann i Carl Fredrik Hagen i sine rekker, opplyser at de ikke har plass til Eiking neste år.

Flere lag på øverste nivå har imidlertid fortsatt plasser å fylle i stallen. August og september er høytid for sykkeloverganger, og det er først fra oktober og utover at det tradisjonelt virkelig begynner å bli knapt om plassene på WorldTour-lagene.

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm skal begge til Eikings lag neste sesong, og Kaggestad håper vi får tre nordmenn på det belgiske laget i 2022.

– Det er naturlig at ryttere lar seg friste av høyere lønninger andre steder. Og det kan selvsagt friste om det kommer tilbud fra lag med store ryttere og en enda større profil. Men sjansene for å sykle Touren, for eksempel, er gode der han er nå. Og sosialt, med to nordmenn på vei inn, må det være et bra lag for ham, sier han.

Det gjenstår to etapper, inkludert en avsluttende tempoetappe søndag.