Kourtney Kardashian delte bilde av norsk by: – Jeg får overtenning

Kardashian-søsteren Kourtney Kardashian (42) er for tiden på ferie i Europa sammen med kjæresten Travis Barker (45). Fredag delte hun et bilde av Ålesund på Instagram.

Det er foreløpig uvisst om realitystjernen og kjæresten faktisk er i Ålesund, eller om hun kun har delt bilde av byen.

Bildet, som angivelig er hentet fra Google, er tatt fra Fjellstua og inn mot Ålesund sentrum.

Foto: Skjermdump

Bypatrioten i Ålesund har skrevet følgende på Facebook:

«Men altså! Innboksen vår blir bombet her. Ikke hver dag Kourtney Kardashian deler bilde av vakre Ålesund by til 140 millioner følgere! Nå skjer det saker og ting. Velkommen sier no vi! Dokke får sørge for å gi nokken tips i kommentarfeltet til ka ho skal finne om ho først vasa rundt i byen. Sikker på ho følger oss».

Denne gjengen venter på at Kardashian-søsteren skal dukke opp. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Cassanda, Matilde, Emma og Daniel har allerede møtt opp på kaien i tilfelle Kardashian-søsteren skal dukke opp sammen med Travis Barker.

– Tror dere hun er her?

– Vi håper det. Det er jo stas! Vi har sett på Instagram-storyen hennes. Også har vi hørt rykter om at hun skal på konsert.

Vennegjengen forteller at de venter på henne fordi hun er verdenskjent - og at det er stas at en så stor kjendis muligens kan komme til Ålesund.

Flere er på plass på kaien i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Også er jo hun søsteren til Kim Kardashian!

– Jeg får skikkelig overtenning. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Lille Ålesund, liksom.

Vennegjengen skulle egentlig vært på skolen, men målet er å få et bilde sammen med superstjernen.

– Det er bedre å finne ut om hun faktisk er her og vite det, enn å angre på det resten av livet, sier Daniel.

People skriver at Kardashian kom hjem til USA allerede torsdag. Da publiserte hun bilder på Instagram fra sin hjemkomst der barna Penelope og Reign ønsket henne velkommen.

Barna hadde strødd ut roseblader i oppkjørselen og laget «velkommen hjem»-skilt for å feire at deres mor var hjemme etter Europa-reisen sin.

42-åringen ble omfavnet av klemmer og inne ventet også et dekket bord for et festmåltid med barna hennes.

På Europareisen har Kardashian og Barker vært innom både Cabo San Lucas, Mexico og Italia. På turen har de vært på båttur og deltatt på Dolce & Gabbana Alta Moda Women's Show i Venezia.



Kourtney Kardashian er kjent fra realityserien «Keeping Up with the Kardashians» og har over 140 millioner følgere på Instagram. Kardashian har barna Mason (11), Penelope (9) og Reign (6) sammen med ekskjæresten Scott Disick (38).