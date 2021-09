Å ikke slå ned på tribunerasisme er et grovt svik mot spillerne

Ungarns rasistiske supportere var nasjonalistiske nok til å holde kjeft da God Save the Queen runget over høyttalerne. Men så fort de engelske spillerne gikk ned på kne for å markere sin støtte til kampen mot rasisme, kom pipekonserten.

Det er bare et par måneder siden UEFA ila Ungarn to kamper foran tomme tribuner som straff for såkalt «diskriminerende oppførsel» fra supporterne da Ungarn spilte EM på hjemmebane. Den gangen fikk vi servert både homofobi og rasisme fra Ungarns mest beryktede supportergruppering. Men straffen fra UEFA gjaldt bare kamper i UEFAs regi, så gårsdagens VM-kvalik mot England fikk gå for fulle tribuner. Og nok en gang endte det med grov rasisme fra tribunene.

Dessverre er jeg ikke overrasket. Vi snakker tross alt om landet som har en leder som helhjertet støtter supporternes buing under Black Lives Matter-markeringer. Fascistiske supportergrupperinger marsjerte uforstyrret i gatene under EM og markerer seg på tribuner over hele landet.

Det er ikke tilfeldig at Ungarns fascistiske supportere har fått fritt spillerom. Ungarns statsminister Viktor Orbán har tatt landet i en stadig mer autoritær og mer nasjonalistisk retning. Orbán har blant annet beskrevet migranter som gift og spredt konspirasjonsteorier om at muslimer vil invadere og ta over Europa. I sommer havnet han i fokus da han innførte en ny lov som forbyr «promotering av homofili». Den nye loven er homofobisk og et tydelig angrep på landets LHBTQI+-befolkning.

Ungarns rasistiske og homofobe supportere trenger ikke frykte reaksjoner fra myndighetene, i og med at myndighetene ikke ser på rasisme og homohets som et problem. I et land der hatet får vokse fritt, vil fascismen ofte ha gode vekstvilkår på tribunene. Dette gjelder ikke bare i Ungarn. De siste årene har vi hatt lignende situasjoner i Romania, Bulgaria og Italia. Det er som en pandemi som sprer seg fra stadion til stadion.

Også England har hatt sine problemer med rasisme i fotballen. Southgate påpekte det klart og tydelig i intervjuene etter gårsdagens kamp. Det er ikke lenge siden de engelske spillerne opplevde å bli buet på av sine egne supportere under Black Lives Matter-markeringen. I Premier League har vi hatt stygge eksempler, som da en supporter kastet en banan etter Aubameyang eller da Sterling ble utsatt for rasisme på Stamford Bridge. De fleste har også friskt i minne den rasistiske hetsen Saka, Rashford og Sancho ble utsatt for da de bommet på sine straffer i EM-finalen.

Det er likevel viktig å understreke at det er en stor forskjell på rasisme fra enkeltsupportere og rasisme fra organiserte fascistiske grupperinger som marsjerer i gatene og sprer frykt på tribunene. Og selv om rasistiske kommentarer på sosiale medier er ille nok, kan det ikke sammenlignes med et svartkledd aggressivt og truende folkehav som roper apelyder og gjør nazihilsen et par meter unna deg.

Sosiale medier kan man tross alt velge vekk hvis det blir for ille. En fotballstadion er spillernes arbeidsplass, et sted de er nødt til å oppholde seg hvis de skal kunne utøve idretten sin. De færreste av oss hadde akseptert å bli utsatt for grov og truende hets på vår egen arbeidsplass.

For i bunn og grunn er det det dette handler om. Det handler om hva vi utsetter spillere som Raheem Sterling og Jude Bellingham for. De sendes ut på en stadion der vi vet mange supportere hater deres blotte eksistens. Vi vet at de risikerer å bli utsatt for grov rasistisk hets det øyeblikket de setter fotballskoene ut på gressmatta. Når dette får skje gang på gang har vi stilltiende akseptert at det er en risiko de må tåle. Slik kan det ikke være.

Trusselen om stengte tribuner er ikke nok. Det så vi med all mulig tydelighet i går kveld. Neste skritt må være at land som ikke tar kampen mot rasisme på tribunene alvorlig blir fratatt retten til å spille på hjemmebane. Kanskje må vi også idømme poengtrekk.

Noen vil sikkert hevde at den typen sanksjoner er urettferdige. Men det er langt mindre urettferdig enn den ekstra belastningen spillere som Sterling og Bellingham utsettes for når de er nødt til å spille kamper foran aggressive, rasistiske tilskuere.