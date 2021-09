Politiet: – Siktelsen baserer seg på DNA-undersøkelser

Under en pressekonferanse fredag fortalte politiet mer om pågripelsen av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Mannen har vært avhørt som vitne både i Birgitte Tengs-saken og Tina Jørgensen-saken tidligere.

Det var fredag formiddag at Sør-Vest politidistrikt opplyste om at de hadde pågrepet en mann i 50-årene. Mannen ble pågrepet onsdag, og er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Onsdag denne uken pågrep politiet en mann, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er i 50-årene. Han ble pågrepet på sørlandet, og pågripelsen gikk rolig for seg, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

– DNA-undersøkelser

Berge forteller videre at mannen ikke erkjenner å ha noe med drapet å gjøre.

– Denne personen har tidligere vært omtalt som en kandidat, og har vært avhørt som vitne i saken, sier Berge.

– Siktelsen baserer seg på DNA-undersøkelser, og støttes av andre opplysninger. Undersøkelsene har blitt gjennomført i Østerrike. Undersøkelsene har vært særlig tidkrevende, men vi vil ikke gå nærmere inn på disse resultatene nå, sier han.

Berge sier videre det har vært en rivende utvikling innen DNA-teknologien de siste årene, og at dette er mye av bakgrunnen for utviklingen.

Han opplyser at mannen ble avhørt etter pågripelsen, men at det ikke er planlagt flere avhør per nå. Det er også gjort ransakelser i forbindelse med pågripelsen, og det er gjort beslag.

Morten var første kriminaltekniker på åstedet

Tina-saken

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Begge de to sakene har vært etterforsket på nytt, etter at Kripos Cold Case-enhet anbefalte å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Etterforskningene har gått uavhengig av hverandre.

Berge sier politiet fikk svar på DNA-undersøkelser i 2019, som gjorde at de begynte å se fellestrekk ved sakene. Siden da har personen vært i politiets søkelys.

– Det har vært to selvstendige etterforskninger i de to sakene, men likevel har det vært naturlig å se de to sakene i sammenheng. Mannen har vært en kandidat i denne saken, og er også tidlgiere avhørt som et vitne i Tina-saken, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Hun forteller at det er flere elementer som gjør at han er mistenkt, blant annet at han var i området da drapet skjedde.

– Utover dette vil jeg ikke uttale meg om mistankegrunnlaget, sier hun.

Berge opplyser også at det de siste dagene har vært gjennomført flere etterforskningsskritt. Det foreligger ingen planer om å pågripe flere personer i saken, opplyser politiet.

Mannen skal fremstilles for varetektsfengsling fredag klokken 14.