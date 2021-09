Bistandsadvokat: – Det kom uventet

Bistandsadvokaten til familien til Tina Jørgensen sier at de ble overrasket da de fikk beskjed om at en mann er mistenkt for drapet.

Bistandsadvokat Kjersti Jæger sier at hun håper mistanken mot en mann i 50-årene fører til at familien får svar på hva som skjedde med Tina Jørgensen for snart 21 år siden.

– Det er en positiv utvikling. Det er verdt å merke seg at han kun er mistenkt og ikke siktet. Det er for tidlig å trekke en konklusjon ennå, sier Jæger til TV 2.

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000.

UVENTET: Bistandsadvokat Kjersti Jæger sier at familien til Tina Jørgensen ble overrasket da de fikk vite om den siste utviklingen i saken. Foto: Tommy Ellingsen / NTB

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er mistenkt for drapet. Mannen er også siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Uventet

– Hva var familiens reaksjon på at en mann er mistenkt?

– Dette kom uventet. Det ble møtt med overraskelse. Det var ikke noe som var varslet fra politiet i forkant, sier Jæger.

– Hvordan har det vært for familien å ha en slik uoppklart sak over seg?

– Det har vært veldig, veldig tungt. Det har vært flere runder med etterforskning opp igjennom årene som har medført at når familien har vært forsiktig optimistisk, men likevel ikke fått oppklaringen de har ønsket, sier bistandsadvokaten og fortsetter:

– Klok av skade er de avventende til man har fått mer svar i saken.

Kobling

– I hvilken grad at de tenket at det er en sammenheng med Jørgensen og Tengs?

– Det har vært en kobling familien har gjort, de har tenkt at det kan være samme gjerningsperosn. Sånn sett er de ikke veldig overrasket at samme person er mistenkt for begge drapene, sier Jæger.

Jørgensen-drapet har vært uoppklart i over 20 år.

Hennes tidligere kjæreste ble først siktet for drapet, men denne siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men også disse siktelsene ble frafalt.