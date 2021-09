Herman Flesvig angret på én ting med Førstegangstjenesten

I et intervju med TV 2, i etterkant av prisutdelingen hvor han mottok Wenche Foss' ærespris, forteller han mer om hvorfor det var rørende å få en slik pris.

Det har nemlig vært et år som har inneholdt både opp- og nedturer. For selv om «Førstegangstjenesten» har slått haugevis med rekorder på NRK, var det tøft for 29-åringen å vite at mange hadde store forventninger til ham da han laget oppfølgeren.

– Jeg tror at når man får til ting, så er det superstas, men også farlig. Når man opplever – kall det en suksess – så er det fort gjort at fallhøyden blir stor. Man kan ikke alltid opprettholde tempoet man har, og må finne en balanse for at det skal funke, sier den ydmyke og jordnære komikeren.

Stolt

Flesvig avslører at det han er stoltest av å ha gjennomført i løpet av karrieren hans så langt, er «Førstegangstjenesten». Han hadde nemlig mange perioder hvor han ikke klarte å tro på prosjektet.

– «Førstegangstjenesten» er det største jeg har gjort. Jeg er stolt over at jeg klarte å fullføre det, til tross for at det kan ha vært perioder som var tøffe, sier han, og fortsetter:

– At jeg skulle ha alle rollene i «Førstegangstjenesten» selv, det er noe man angrer på når man er sliten. Da tenker man: «Hvorfor er du så selvopptatt? Kan ikke noen andre ta noen av rollene?».

Takker gode hjelpere

Når han har slike tanker, får han hjelp av støtteapparatet sitt. Han kaller det en lagsport.

Flesvig får spørsmål om hva kjæresten og familien gjør når han har dårlige dager, han svarer fort:

– De er der for meg. Det er det viktigste man kan gjøre.

At han gjennomførte prosjektet, er trolig NRK vel så fornøyde med som ham. Drøyt 3 millioner TV-seere har nemlig fått med seg Herman Flesvigs «Førstegangstjenesten».

Flesvig tok til tårene da han mottok prisen, se og hør hvorfor i videoen øverst i saken.