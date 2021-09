Rumenske Dacia er virkelig et annerledes-bilmerke. Alt som smaker luksus og siste nytt kan du glemme her. I stedet bruker de velprøvd teknologi, styrer unna alt som kan komplisere produksjonen av bilene – og klarer dermed også å holde priser som ligger til dels langt under konkurrentene.

Dacia kom til Norge i 2013. Så langt har satsningen vært forsiktig. De har nøyd seg med én modell, nemlig Duster som er den rimeligste SUV-en du kan kjøpe her til lands.

Bilen har solgt brukbart, men vi kan nok vente oss et solid oppsving i salget når Dacia om ikke lenge kommer med sin første elbil, kalt Spring.

Det er imidlertid ikke den eneste nyheten fra Dacia. Nå har de akkurat hatt premiere på en annen modell som kan bli interessant.

Lav vinduslinje skiller Jogger fra flere av konkurrentene. Men det er i alle fall positivt for lys og romfølelse inne i bilen.

Ta ut baksetene

Jogger heter den og er beregnet på barnefamilier som trenger mye plass og fleksibilitet – og som sannsynligvis har mye annet å bruke pengene på enn bil.

Vi snakker syv seter, stort bagasjerom og muligheten for hybrid-drivlinje – til en pris som skal ligge under alle andre syvseters-konkurrenter på markedet.

Bilen er basert på samme plattform som den langt mindre Dacia Sandero, for øvrig Europas mest solgte bil så langt i år. Jogger er hele 30 centimeter lengre enn Sandero, og måler 4,57 meter fra støtfanger til støtfanger. Det er ikke voldsomme mål til syvseter å være, men Dacia skal ha utnyttet plassen svært godt.

Med alle setene i bruk, har du 160 liter bagasjerom til rådighet. Tar du ut de to bakerste setene, vokser dette til 708 liter.

Klassisk seteoppsett i Jogger: To pluss tre pluss to. Baksetene kan ikke felles ned i gulvet.

Offroad-detaljer

"Tar ut" er ikke noen tilfeldig formulering. I motsetning til mange andre flerbruksbiler, kan du ikke felle ned setene. De er heller ikke justerbare i lengderetningen. Her skinner Dacias kostnadsfokus gjennom igjen. Slike løsninger koster ekstra penger, derfor er de droppet. Seter som felles ned i gulvet, tar også plass når de ikke er i bruk. Med denne løsningen sørger Dacia for maksimal bagasjeromsplass når du bruker bilen som femseter.

Designmessig har Dacia tatt ganske store steg de siste årene. Jogger har mye til felles med Sandero, samtidig som utseendet er ganske særpreget. Dacia har gått for store vindusflater, kraftige hjulbuer og endel offroad-detaljer. Jogger vinner neppe mange designkonkurranser, men det er det heller ikke mange andre flerbruksbiler som gjør. Her veier fornuft tungt.

Jogger er første Dacia med hybrid-drivlinje. Men ladbar er den ikke.

Første med hybrid

Apropos offroad: Jogger har også solide 20 centimeters bakkeklaring, det er mer enn flere crossover-konkurrenter.

Men 4x4 får du ikke, det er forhjulsdrift som gjelder. Vil du ha Dacia med firehjulstrekk, er Duster fortsatt eneste alternativ.

Men én nyvinning får vi her: Jogger er nemlig den første Dacia-modellen som kommer med hybrid-drivlinje. Ladbar er den imidlertid ikke. Dacia avviser likevel ikke at det kan komme etter hvert.

Innvendig er det ingen tvil om at dette er en billig bil. Sammenlignet med det aller meste annet, ser det rett og slett litt gammelt ut.

Ikke noen rakett...

Mest solgte motoralternativ er ventet å bli 1-liters turbo bensinmotor, på 110 hestekrefter. Den blir nok neppe noen rakett, vær forberedt på at motoren må jages hardt, særlig hvis du laster opp bilen med passasjerer og bagasje.

Hybridutgaven kombinerer så en 1,6-liters motor med to elektriske motorer. Batteripakken er på 1,2 kWt, dermed kan Jogger kjøre helektrisk over korte avstander, typisk bykjøring.

