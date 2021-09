Dette vet vi om den siktede mannen

En mann i 50-årene er siktet for å ha drept Birgitte Tengs i 1995, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Dette vet vi om ham.

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy.

Siktede er bosatt på Haugalandet, og har vært en del av politiets etterforskning tidligere.

Han ble pågrepet på Sørlandet.

Politiet opplyser at mannen ikke har vært siktet i saken tidligere.

«Jeg er så møkka lei»

Mannen ble avhørt som moduskandidat for drapet på Tengs. Han ble også avhørt som vitne i Tina Jørgensen-drapet.

I dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte?» som ble sendt på TV 2 konfronterte serieskaperne Bjørn Olav Jahr og Bjørn Eivind Aarskog og mannen som nå er siktet for drapet på Tengs.

«Jeg er så møkka lei av å bli trakassert på den måten der. Jeg har ingenting å gjøre med verken den ene eller den andre saken, så enkelt er det», sa mannen.

Aarskog og Jahr konfronterte også mannen med opplysninger om at han var i Stavanger da Jørgensen ble drept.

«Jeg besøkte en tremenning. Akkurat som mange andre var jeg i Stavanger», svarte mannen.

Angrep psykolog

Mannen i 50-årene er også tidligere dømt for å ha angrepet en psykolog i 1990.

Psykologen ble oppsøkt av mannen i sin egen leilighet. Dette skjedde fem år før Tengs ble drept.

TV 2 har fått tilgang til dommen fra Gulating lagmannsrett fra 1991.

«Han forsøkte, tross motstand fra hennes side, flere ganger å legge armene rundt henne. Da dette ikke lyktes, tok han en snor rundt halsen hennes og strammet til slik at hun ikke fikk puste», står det i dommen.

Da snoren revnet plutselig, ga han opp videre forsøk.

– Det som skjedde var at vi sto i døråpningen, og jeg forsøkte å forhandle ham ut. Plutselig kjenner jeg snoren rundt halsen. Fra det øyeblikket så har jeg ikke kontakt med vedkommende. Det er da jeg skjønner at jeg kan dø, har hun tidligere fortalt til TV 2.

Tipset politiet

Da Tengs ble drept, tipset psykologen politiet om mannen som hadde angrepet henne fem år tidligere. Mannen var i Kopervik på Karmøy få timer før Birgitte ble drept. Han skal ha kjørt rundt i en bil.

– Da Birgitte Tengs ble drept, begynte jeg å tenke på at det kunne være en sammenheng. Jeg tok kontakt med politiet og tipset dem, men så hørte jeg aldri noe mer, fortalte hun til TV 2.

Først i 2017 ble psykologen avhørt av politiet om saken. Da hadde det gått 22 år.

I samme dom fra Gulating lagmannsrett ble mannen dømt for å ha blottet seg og onanert foran en kvinne.

For disse forholdene ble han dømt til seks måneder i fengsel. Da dommen ble forkynt, hadde han imidlertid allerede sonet ferdig i form av varetektsfengsling.

Blotting og tyveri

I en annen dom fra Haugesund byrett kommer det frem at mannen ved gjentatte anledninger har seksuelt trakassert en kvinne i tidsrommet mellom 22. desember 1994 og 15. februar 1995.

Han er også dømt for en rekke tilfeller av blotting foran unge kvinner. Disse tilfellene skjedde i 1996 - året etter Birgitte Tengs ble funnet drept. Dommen endte med ti måneder i fengsel.

TV 2 er også kjent med at mannen er tidligere straffedømt i tre tyverisaker fra henholdsvis 2001, 2002 og 2005.

I forbindelse med at tyveri-sakene var oppe for retten, forklarte siktede at når han var ensom, som han i lange perioder har vært opp gjennom årene, får han en seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner.

Det kommer frem i dommen fra Karmsund tingrett.

For disse tilfellene ble han dømt til fengsel i sju måneder.