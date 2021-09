Boligprisene økte med 1,9 prosent i august

Det er unormalt sterk verkst for august.

Boligprisene er nå 9,4 prosent høyere enn for ett år siden. Det skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

- Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i august enn det som er normalt for måneden. Prisveksten var markant svakere i Oslo og tilgrensende kommuner enn i landet ellers. I byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Skien og Porsgrunn var det svært sterk vekst i boligprisene på godt over 3 prosent i august, sier Lauridsen.

Lauridsen legger til at prisveksten er avtagende, og sier det er ventet at prisutviklingen vil fortsette å avta utover høsten. Han peker på at Norges Bank trolig setter opp styringsrenten i september.

- På samme tid fortsetter trenden vi har sett siden mars med svakere prisutvikling i Oslo sammenlignet med omkringliggende byer, selv om boligprisene i kroner og øre på det sentrale Østlandet er svært høye. Hvis arbeidslivet nå blir varig endret med mer fleksibelt arbeidssted for mange, så vil det trolig få betydning for boligetterspørselen på lengre sikt, sier Lauridsen.