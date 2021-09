Advarer mot å undervurdere Latvia: – Det er en uggen kamp

Se Latvia - Norge på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 17:00!

Onsdag kveld var Norge ett stolpetreff unna å få med seg tre poeng fra oppgjøret mot Nederland, som til slutt endte med 1-1 og poengdeling.

Nå er det norske landslaget på plass i Riga, hvor Latvia står på motsatt banehalvdel. Skal Norge ha et håp om å ta seg til VM, er dette en kamp som bør vinnes, mener TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Kampen mot Latvia er en litt uggen kamp for Solbakkens del. Det er en type kamp Norge er helt nødt til å vinne. Skal vi henge med i kvalikgruppa, må vi vinne den kampen, sier Finstad Berg.

Gruppe G, som Norge befinner seg i, er en jevn gruppe. Tyrkia topper med åtte poeng. Så følger Nederland, Montenegro og Norge med sju.

Se sammendrag av Norge-Nederland øverst.

Forventer konsentrasjon

Selv om Latvia er et landslag som har få store profiler i de europeiske toppligaene, har de vist at de kan være et seigt lag å møte. De spilte blant annet 3-3 mot Tyrkia tidligere. Landslagssjef Ståle Solbakken mener at Norge ikke kan undervurdere Latvia, og forventer full konsentrasjon fra sine menn.

– Vi er favoritter, men det var Tyrkia også. Hvis vi ikke har de riktige avstandene, ikke jobber hardt nok og senker oss, så har de typer som kan være skumle, sier Solbakken, før han utdyper:

– De har en lang spiss (Robert Uldrikis) og noen spennende kantspillere med gode innleggsferdigheter. Den kombinasjonen er lei. De har masse positive ting ved seg, men jeg håper vi kan stå distansen ut, forteller treneren.

Birger Meling er også klar på at Norge må være på fra første spark på ballen.

– Hvis vi opprettholder samme intensitet uten ball og tar mer tak i den, tror jeg det kan bli en fin kamp. Vi må angripe kampen skikkelig fra start, sier Meling.

Annen type kamp

Mina Finstad Berg mener at Norge er favoritter mot Latvia, og at de rødkledde kan forvente seg en helt annen type kamp enn det de møtte mot Nederland.

- Nøkkelen for å slå Latvia blir kanskje å ta med seg den gode flyten fra Nederland-kampen, men samtidig klare å omstille seg til en helt annen type kamp med et helt annet kampbilde. Vi kan nok forvente oss å styre kampen i større grad, og det krever blant annet mer tålmodighet og kreativitet, sier hun.

Må gjøre jobben

På fredagens pressekonferanse fikk Solbakken også spørsmål om hvor langt unna det norske landslaget er våre naboer, Sverige og Danmark. Førstnevnte slo Spania 2-1, mens Danmark vant 2-0 over Skottland tidligere denne uka.

– Sverige har over en lengre tid opparbeidet seg en følelse på hva som skal til og hvordan det skal gjøres. De spiller stort sett på samme måte, og prøver å videreutvikle den. De er i ferd med å få et par veldig gode angrepsspillere.

– Danmark har akkurat nå en ekstrem talentmasse på alle posisjoner. De har et utvalg de ikke har hatt på 100 år, så det handler om hardt arbeid over lang tid. Vi må bare prøve å henge på, og det starter med seier i morgen, sier han.

Venstreback Meling hadde også noen tanker om hva som kreves for å vinne kamper, kvalifisere seg til mesterskap og hevde seg på et høyt nivå.

– Det handler om å spille sluttspill, tilegne seg erfaring, spille viktige kamper over lengre tid og ha spillere som spiller for gode klubblag. Vi skal starte med å gjøre jobben mot Latvia i morgen, så får vi se hva som skjer etter det, sier han.