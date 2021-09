Lensmannen som etterforsket saken: – Tung bør å bære om vi gjorde feil

Tidligere lensmann på Karmøy, Dagfinn Torstveit, var tett på etterforskningen av Birgitte Tengs-saken.

Han tenker flere ting om at en mann i 50-årene nå er pågrepet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Samme mann er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

– Hvis dette fører til et svar med to streker under, er det helt fantastisk. Jeg bøyer meg i støvet for arbeidet politiet har gjort. Samtidig er det ille og en tung bør å bære om det vi gjorde viser seg å være feil, sier han.

– Det jeg tenker rundt det, er at vi har forårsaket mye lidelse. Det var ikke intensjonen, sier han.

– Preget området

Politiet har fått massiv kritikk for avhørene av Birgitte Tengs fetter. Fetteren tilsto drapet etter flere uker i isolasjon og med tunge avhør. Han trakk senere tilståelsen.

Torstveit forteller at saken har vært et samtaleemne i området helt siden 1995.

LENSMANN: Her er lensmann Dagfinn Torstveit fotografert på starten av 2000-tallet. Foto: Alf Ove Hansen

– Det har vært med å prege ting, og det visste vi også da vi jobbet med saken, sier han .

Han sier politiet allerede har fått mye kritikk for etterforskningen av drapet i 1995, og er ikke redd for hvilke reaksjoner som nå kan komme.

– Etterforskningen har vært utsatt for kritikk i alle verdens retninger hele tiden. Det kan ikke komme noe særlig mer enn det som har vært. Vi må ikke glemme at det er Riksadvokaten som tar ut tiltale i en drapssak.

– Vi har mange vært involvert, men jeg må ta min del av ansvaret. Som sjef må du velge om du stoler på folka dine eller ikke, og jeg valgte å stole på de. Jeg mente det var flinke folk, men må ta ansvar for beslutningene jeg tok, sier han.

Frikjent

Birgitte Tengs fetter ble dømt for drapet i tingretten, men ble frikjent i lagmannsretten. Han måtte likevel betale erstatning til Birgitte Tengs foreldre.

Torstveit ønsker ikke å uttale seg om detaljer i etterforskningen.

– Det er 25-26 år siden, så det er vanskelig å huske alle detaljer, sier han.

Politiet har fredag opplyst om at den pågrepne aldri har vært siktet i saken tidligere.