Norske skattebetalere er neppe enige om at dette føles «helt rock’n'roll»

«Det føles jo helt rock’n'roll, det», sier Rødts Mimir Kristjánsson.

Støres avhengighet og foretrukne alternativ Rødt, gjør at Støres skattegarantier forsvinner.

I 2017 gikk Arbeiderpartiet til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner. I år var planen 7 milliarder, men når ytre venstre øker på meningsmålingene kommer erkjennelsen av at skattene må økes enda mer.

Mudassar Kapur (H), leder i Stortingets finanskomité. Foto: Høyre

Alle partier i et politisk samarbeid krever gjennomslag, det vet borgerlig side alt om. Forskjellen mellom oss og venstresiden er at vi er enige om at skattetrykket skal ned, ikke opp.

Vi mener at bedrifter trenger muligheter til å vokse og utvikle seg, ansette flere og skape mer velferd.

Familier skal sitte igjen med mer av sin egen inntekt og vi skal gjøre det enklere for folk å få endene til å møtes i hverdagen.

For hva blir alternativet til venstresiden når Støre er åpen om å forhandle om alt.

Da ligger ikke skatteforliket, som Arbeiderpartiet stemte for i Stortinget, fast.

Forhandle bort

Så spørsmålet er, hva er Arbeiderpartiet villige til å forhandle bort, og hva skal de forhandle om? Øke inntektsskatten, eiendomsskatten, selskapsskatten eller gjeninnføre arveavgiften?

Før arveavgiften eventuelt blir et tema på nytt, håper jeg Støre besøker Lerum i Sogn.

Trine Lerum er fjerde generasjons leder av saft- og syltetøyprodusenten. Hennes oldeforeldre startet opp i 1907.

Hennes budskap er tydelig og klart. Det blir ingen femte generasjon som tar over etter henne hvis arveavgiften kommer tilbake.

Hun blir i så fall den siste. Norge har vært igjennom den største ledighetskrisen siden 2. verdenskrig, koronaen er først og fremst en helsekrise, men også en krise for dem som mistet jobben.

Nå er vi heldigvis på bedringens vei og ledighetstallene blir bedre. Flere får en jobb og gå til.

Men, vi er ikke helt ute av krisen ennå, og når mange bedrifter sliter, er da løsningen at de skal betale mer skatt?

For bedrifter landet rundt kan det bety at de må bruke penger på selskapsskatt heller enn å hente ansatte tilbake fra permitteringer eller ansette flere.

Mer skatt og mer stat

Før korona hadde vi seks år med lav arbeidsledighet og solid vekst i norsk økonomi.

De siste to årene før pandemien ble fire av fem nye jobber ble skapt i privat sektor.

Vi skal tilbake på topp, men da trenger vi en politikk som legger til rette for økonomisk vekst – ikke begrenser den.

Der venstresiden mener at alle problemer løses med mer skatt og mer stat, har Høyre senket skatter og avgifter med 35 milliarder kroner.

Det legger til rette for økt aktivitet og jobbvekst over hele landet. Vi har også sørget for forenklinger for næringslivet på 28 milliarder kroner.

Det arbeidet skal vi fortsette med, og de neste fire årene skal vi kutte i rapportering og byråkrati for nye ti milliarder.

Mer skattelettelser

En gjennomsnittsfamilie betaler i år 14 000 kroner mindre i skatt. Høyre har økt barnetrygden, innført billigere SFO for lavinntektsfamilier, og startet en ordning med fritidskort, slik at alle unge får delta i fritidsaktiviteter.

Samtidig har antall lærere økt, flere fullfører videregående, helsekøene har gått ned. Det er flere politifolk enn før og Forsvaret er bemannet opp. Vi har doblet bevilgningene til samferdsel og bygger mer vei, raskere og rimeligere enn Ap gjorde.

Det er slike grep som skaper rom for å gi skattelettelser til alle, som igjen skaper flere jobber og høyere aktivitet. Dette trenger vi nå mer av, ikke mindre.

Økte skatteregninger er sjeldent «rock n roll» hverken for bedrifter eller barnefamilier.

Nå håper jeg Støre kan gi klarhet ovenfor velgerne på hva de kan forhandle på og hvor de er villige til å sette grensen.

Norges utfordringer løses ikke med mer stat og mer skatt, den løses gjennom å skape mer og inkludere flere.

