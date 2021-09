Foreldrene til Birgitte ble varslet onsdag: – De er fortsatt i sjokk

Dette sier bistandsadvokat i Tengs-saken, Erik Lea, til TV 2.

Ifølge Lea fikk Birgittes foreldre beskjed fra politiet tirsdag kveld om at det var ny utvikling i saken.

– Onsdag morgen, klokken 09, kom både politiet og jeg hjem til dem. De ble da informert om pågripelsen, sier advokaten.

– Glad for pågripelse

Onsdag pågrep politiet en mann i 50-årene og siktet han for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy. Den siktede mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som skjedde i 2000.

Bistandsadvokat i Tengs-saken, Erik Lea. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

– Pågripelsen kom som et sjokk på dem, og de er i sjokk fremdeles. Men de er i ferd med å ta denne utviklingen innover seg, sier Lea.

Advokaten har tilbragt mye tid med Birgittes foreldre de siste dagene.

– Etter å ha levd med dette de siste 26 årene, er de å glad for at politiet har pågrepet og siktet en person. Og de håper virkelig at dersom politiet har tatt rett mann, han han gir en tilståelse som er troverdig og skikkelig. Først da kan de virkelig få svaret på hva som har skjedd og få fred, sier bistandsadvokaten.

Stor omstilling

Advokaten sier at Birgittes foreldre har levd i troen på at det var Birgittes fetter som sto bak, siden han ble pågrepet og dømt for drapet. Selv om fetteren ble frikjent for drapet i lagmannsretten.

– Det tar naturlig nok en stund for dem å omstille seg til denne utviklingen i saken, sier Lea.

Selv om pågripelsen og siktelsen kom som et sjokk på Birgittes foreldre, føler advokaten seg trygg på at de er godt i varetatt i dette de nå står i.

– De er to voksne og solide mennesker som gar gjennomgått ganske mye disse 26 årene. Så lidelse er ikke fremmed for dem. Politiet er hos dem nå og ivaretar dem, og jeg følger dem også opp så godt jeg kan, sier Lea.