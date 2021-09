Spesialenheten: Mannen som ble drept av politiet i Sarpsborg ble truffet av tre skudd

Det framgår av konklusjonen fra obduksjonen av avdøde, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Det var lørdag morgen at den 34 år gamle svenske statsborgeren ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg.

Bakgrunnen for hendelsen var at mannen skal ha forfulgt en annen mann, bevæpnet med kniver.

– Det er per nå ingen holdepunkter for at det ble avfyrt skudd mot mannen mens han lå på bakken, skriver etterforskningsleder Marit Oliver Storeng.

Spesialenheten har avhørt de tre tjenestepersonene på patruljen, samt seks sivile vitner. Forklaringene tyder på at skuddene ble avfyrt i rask rekkefølge. De to knivene mannen hadde på seg, på henholdsvis 10 og 20 centimeter, har en sentral rolle i etterforskningen.

– Vi er kjent med at bilder fra åstedet for hendelsen er spredt i sosiale medier. Grunnet kommentarer knyttet til bildene, ønsker Spesialenheten å gå ut med noe mer informasjon om hendelsen og hva som har fremkommet under etterforskningen så langt. Dette for å hindre unødige spekulasjoner og rykter, skriver Storeng.

Pressemeldingen avsluttes med at det erfaringsmessig vil ta noe tid før man får endelig svar på alle undersøkelsene som blir gjort. Det er derfor fortsatt for tidlig til å si noe nærmere om når etterforskningen antas å være ferdig.