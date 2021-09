Takker Cavani etter nummerendring – Adidas klarer ikke å produsere nok Ronaldo-drakter til fansen

Torsdag ble det kjent at Ronaldo hadde fått draktnummer 7 i sin nye klubb Manchester United. Egentlig kan ikke nummer endres i Premier League etter at sesongen er i gang, men United fikk dispensasjon for en nummerendring.

Dermed blir Ronaldo, som har bygget opp hele sin merkevare og som har spilt med nummer 7 i store deler av karrieren, nettopp nummer 7 i klubben.

Samtidig har Cavani tatt over nummer 21, som Daniel James hadde før han skrev under for Leeds. Nummer 21 er nummeret Cavani har brukt for det uruguayanske landslaget.

– Jeg var ikke sikker på om det gikk an å ha nummer 7 igjen, så jeg retter en stor takk til Edi (Cavani) for denne utrolige gesten, sier Ronaldo.

Portugiseren brukte det ikoniske draktnummeret i sin første periode i United. Den gang scoret han 118 mål på 292 kamper for de røde djevlene mellom 2003 og 2009.

RONALDO-DRAKT: Ronaldo har fått nummer 7 i United. Foto: Adidas

Nummer 7 har en spesiell plass i Manchester United-historien. Drakten har tidligere blitt båret av klubbikoner som George Best, Bryan Robson, Eric Cantona og David Beckham.

Manchester United-drakten med nummer syv og Ronaldos navn på ryggen er naturligvis enormt ettertraktede blant fansen.

Men utstyrsleverandøren Adidas klarer ikke å dekke etterspørselen, ifølge The Independent.

Utstyrsprodusenten klarer ikke å produsere nok drakter fordi de stengte fabrikken i Vietnam i fire måneder på grunn av koronapandemien. Fabrikken stod for 28 prosent av Adidas totale produksjon.

The Independent skriver at selv om Manchester United først og fremst har hentet Ronaldo for det han kan bidra med på banen, så har de tatt kontakt med Adidas for å sørge for at utstyrsleverandøren kan levere nok drakter med Ronaldos navn for å dekke etterspørselen fra fansen.

– Vi jobber sammen med MUFC for å møte den eksepsjonelt høye etterspørselen, men for øyeblikket har vi dessverre lav tilgjengelighet når det gjelder enkelte produkter, sier en Adidas-talsmann til avisen.

(©NTB/TV 2)