– Nå kan han endelig bli renvasket

(TROMSØ/OSLO, TV 2): Nyheten om at en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen vekker sterke reaksjoner.

Fredag formiddag opplyste Sør-Vest politidistrikt at de har pågrepet en mann i 50-årene, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for å stå bak drapet på Tina Jørgensen.

Tengs og Jørgensen ble drept i henholdsvis 1995 og 2000.

Bjørn Olav Jahr har både skrevet bok og lagd TV-dokumentar om drapet på Birgitte Tengs. Han sier det er helt vilt, men fantastisk at de nå har pågrepet og siktet en mann.

– Foreløpig er det bare en siktelse, og vi må ta høyde for at det ikke er gitt at vedkommende er skyldig. Men dette er veldig interessant, sier Jahr.

– Veldig gledelig

To år etter drapet på Birgitte Tengs ble fetteren til Tengs pågrepet og dømt i saken. Han ble senere frikjent i lagmannsretten, men dømt til å betale oppreising til Tengs sine etterlatte.

Pågripelsen av mannen i 50-årene gleder derfor Jahr ekstra.

– Det som er veldig gledelig er at dette fjerner all mistanke mot fetteren, og at han endelig kan bli renvasket og kan få oppreising, sier Jahr.

Trodde telefonen var hacket

Arvid Sjødin er advokaten til fetteren til Tengs.

– Jeg begynte å lure på om noen hadde hacket mobilen til politiinspektøren som ringte. Men etter hvert så skjønte jeg at det hadde skjedd noe, og det har vi ventet på i 24 år, sier Sjødin til TV 2.

Den erfarne advokaten har ventet på at det ville komme noe, men at han ikke var sikker på om politiet hadde nok til å sikte en person.

– Dette må være en stor dag for politiet, og for de som har jobbet med dette.

Sjødin har enda ikke vært i kontakt med fetteren eller hans familie.

– Det kommer for sent

– Fetteren har vært utestengt fra Norge etter dommen. Han ble nødt til å reise til England, Spania og Frankrike, og der har han tatt en kjempeutdannelse. Nå er han en finansdirektør i et spansk selskap, men han får ikke lov til å jobbe i Norge, sier Sjødin og legger til:

– Det skyldes at man dømmer folk til å betale erstatning, det er veldig uheldig.

Sjødin tror fetteren og familien reagerer positivt på siktelsen.

– Men det kommer for sent. Du blir tappet, syk og dårlig av å sitte i en situasjon som dette. Når du har regler som gjør at du ikke kan få erstatning, så sier det seg selv at dette er kjærkomment. Nå må denne saken snu, sier Sjødin.

Mannen som er siktet for drapet på Tengs og mistenkt for drapet på Jørgensen nekter all befatning med drapene.

Han fremstilles for fengsling klokken to fredag, men motsetter seg dette.