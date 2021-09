En person siktet for drapet på Birgitte Tengs – og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

En mann i 50-årene er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann i 50-årene.

Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy.

Siktede er bosatt på Haugalandet, og han har vært del av politiets tidligere etterforskning av drapet på Birgitte Tengs.

– Han har ikke tidligere vært siktet i saken. Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Siktede ble avhørt onsdag og torsdag denne uken.

– Vi kan ikke gå inn på hva han har sagt i avhør, men han har ikke erkjent drapet, sier Berge.

– Sjokkartet opplevelse

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer Stian Kristensen.

– Han har det vanskelig, og nekter å ha noe med begge disse drapene å gjøre, sier Kristensen.

Han forklarer at klienten har opplevd tiden etter pågripelsen som en sjokkartet opplevelse, og at det er helt uvirkelig.

Nå trenger Kristensen og hans forsvarer tid til å sette seg inn i de to sakene.

– Dette er to av Norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker. Vi trenger tid til å sette oss inn i materialet slik at han får en reell mulighet til å imøtegå disse anklagene, sier forsvareren.

Mannen i 50-årene fremstilles for fengsling klokken 14.00 fredag.

– Han samarbeider med politiet, det oppfatter jeg helt klart. Men han motsetter seg fengsling, sier Kristensen.

Tina Jørgensen-mistenkt

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Hun var bosatt i Stavanger, og ble funnet drept i en kum ved Bore kirke 26. oktober 2000.

Det er Kripos Cold case-gruppe som har oppfordret politiet til å starte etterforskning i begge saker. Det har vært to uavhengige etterforskninger.

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger. Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Fengsles

Mannen fremstilles for varetektsfengsling klokken 14 fredag.

Politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Politiet vil derfor bli begjært fengslet i fire uker med alle restriksjoner.

Politiet opplyser at de ikke vil komme med flere opplysninger fredag formiddag. De har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 12.