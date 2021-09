PST har gjenskapt videobevis mot Bertheussen

NRK skriver at politiet har klart å få fram nye opptak fra et av overvåkingskameraene på eiendommen til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og samboeren.

Videoen, som er gjenskapt fra slettet videomateriale, er fra 24. januar 2019. Den skal vise 55-åringen som bærer en printereske ut av samboerparets bil. Printermerket skal være det samme som tidligere har vært sentralt i saken, en HP Envy 5020.

PST mener printeren ble brukt til å skrive ut flere av de omtalte trusselbrevene i saken.

Bertheussen har i PST-avhør nektet for at det ble gjort noe printerkjøp på denne tiden.

– Bertheussen er glad for at politiet fortsetter å etterforske saken. Hun er sikker på at videre etterforskning og undersøkelser av bevismaterialet, kommer til å vise at hun ikke sto bak de aktuelle hendelsen, sier Bertheussens advokat Bernt Heiberg.

Bertheussen ble i Oslo tingrett i januar dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for åtte tilfeller av trusler mot Wara, hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett i starten av desember.

(©NTB)