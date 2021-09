I august var over syv av ti solgte nybiler elektriske. Vi går i stor fart mot målet om at alle nybiler skal være elbiler innen 2025. Det målet er det ikke lenger så mange som fnyser av.

Samtidig er det noen klare utfordringer med den utviklingen vi ser akkurat nå. Blant annet knyttet til lading. Det har Brooms Vegard Møller Johnsen, fått erfare - og her er noen betraktninger han har gjort seg:

Etter en langtur til Trondheim har han gjort seg noe tanker - og mener én ting kan løse veldig mye ...

- Bilen lader ikke.

Neivel. Fint det. Jeg har jo tross alt TRE prosent strøm og en rekkevidde på 38 centimeter igjen. Så dette er null stress!

Etter hvert som svært mange har kjøpt elbil i Norge, har også flere fått merke ladeangst. Ikke minst i sommer, da svært mange ferierte i eget land og det ble køer på ladestasjonene.

Da jeg forleden skulle kjøre langtur fra Vikersund til Trondheim med Porsche Taycan Cross Turismo 4S, for å sjekke rekkevidde og forbruk, hadde jeg derfor forberedt meg ganske bra. Jeg dro grytidlig hjemmefra fredag morgen, for å være sikker på at jeg kom før helgetrafikken - og køene på ladestasjonene.

Det jeg ikke har gjort, er å laste ned snørr-og-førti Apper eller skaffe meg en flere brikker for å være forberedt på alle de ulike betalingsløsningene. Men hvor vanskelig kan det være?

Jeg rekker ikke å lade batteriet fullt opp hjemme før avreise – så vet at jeg må lade på veien. Planen er å stoppe kjapt på en 150 kW Mer-ladestasjon utenfor Lillehammer – og deretter teste Ionity-stasjonen på Dombås, før innspurten til Trondheim.

Hos sistnevnte skal det være mulig å lade med opptil 270 kW-effekt i en Taycan Cross Turismo. Dette er tross alt en av elbilene på markedet som har høyest kapasitet på hurtiglading.

Alt skal gå fint som snus! Hva i alle dager kan gå galt i dette scenarioet?

Her står testbilen koblet opp til Mer-stasjonen. Det startet så bra ...

Første stopp

Jeg ruller inn på Mer-ladestasjonen ved siden av Burger King – rett ved en av superladestasjonene tilr Tesla – like nord for Lillehammer. Her sjekker jeg hvilken App som trengs, laster den ned og legger inn kortinformasjon – og kobler laderen til bilen.

150 kW skal jeg altså kunne ta imot her. Bilen er forberedt for lading, og den dundrer i gang ganske raskt. Etter kort tid tar jeg imot over 100 kW, og den effekten holder seg godt de rundt 20 minuttene jeg står der.

Alt vel! Elbillivet er en fryd.

Men jeg gidder ikke å lade så mye. For jeg vil heller lade enda raskere i Dombås, før fjellovergangen.

Det valget skal jeg få angre på.

Rødt lys er dårlige nyheter. Da lades det ikke ...

Trøbbel

Vel framme ved Ionity-stasjonen på Dombås, er jeg spent på hvor raskt dette skal gå. Igjen: Sjekker hvilke betalingsmulighetene som er tilgjengelig. App og brikke, her også.

Brikke har jeg ikke, så blir det App. Men den dukker ikke opp i Appstore. Jeg finner bare en annen Ionity-App (den svarte - ikke den røde, som jeg må ha her).

Jaja, det går vel fint, uansett. Det er jo andre betalingsmuligheter. QR-kodet betalingsløsning på nett. Det skal gå bra!

Jeg scanner og legger inn kortdetaljene. Men ingenting skjer. Alt ser fint ut fram til jeg slår inn koden på BankID. Etter det stopper alt opp (ja, jeg har dekning på kortet). Ingen reaksjon fra laderen.

Dette gidder jeg ikke!

En Mercedes EQS dukker opp på ladepunktet ved siden av. Etter en del knoting, tenker jeg å spørre han om gode råd. Jeg går bort.

– Du, jeg har ikke gjort dette så mye før. Og nå skjer det ingenting her. Jeg har forsøkt både betaling på nett og App.

Det er EQS-eieren som snakker. Han har samme problem som meg. Vi begynner begge å bli ganske irriterte. Så jeg ringer kundeservice.

En hyggelig dame svarer på svensk. Hun viser til Appen – som jeg ikke finner – og til betaling på nett. Hun skjønner heller ikke hvorfor nettbetalingen ikke fungerer.

Etter mye fram og tilbake bestemmer både EQS-eieren og jeg meg for at dette gidder vi ikke. Vi kjører over på andre siden av veien, der er det blant annet en PKK-lader – og Tesla superladere (igjen).

Jasså, sier du det, ja. Ikke mulig å lade! Så beleilig. Sånt passer jo aldri dårlig.

Mer trøbbel

Ja, du merker at jeg nevner Tesla-stasjonen, igjen. Dem er det nemlig mange av. Og her virker alt å gå som det skal.

Men på PKK-stasjonen får jeg igjen problemer. Denne gangen er det fordi det oppstår et ladelukeproblem på bilen. Den vil ikke ta imot strøm! Greit, det. Det er jo en sånn dag.

Er det ikke det ene, så er det det andre ...

Heldigvis, etter en "omstart" på bilen, og etter å ha lukket og åpnet ladeluken på nytt, er det tut og kjør.

Endelig får bilen de sårt tiltrengte kilowatt-ene.

Jeg får meg en kald Cola for å roe ned nervene og blodtrykket litt, før reisen fortsetter.

Mens jeg sitter og lar pulsen synke, ser jeg at eieren av en bil litt lenger borte – en Ford Mustang Mach-E – har trøbbel med å få laderen til å fungere. Han spør om hjelp av en Tesla-eier på andre siden av gaten.

– Har du ikke Tesla? Kjøp det, så slipper du det hele problemet. Jeg kan ikke med disse andre ladestasjonene, er svaret han får.

Tesla har bygget ut sitt eget nettverk – som er svært omfattende. Her kan man tydeligvis bare koble på laderen, så ordner resten seg av seg selv.

Hallo er det kundeservice?

I Trondheim er det tid for å lade, igjen. Her er det kø på de stasjonene som tilbyr 150 kW, eller mer. Men til slutt – sent på kvelden – finner jeg en ledig stasjon på Kiwi på Lade (ja, det heter faktisk det) rett utenfor Trondheim sentrum.

Men hva skjer? Jo, den nekter å lade. Forsøker både med nettbetaling og SMS. Ingenting hjelper. Det eneste som skjer er at for hver gang jeg prøver SMS-betaling, reserveres et beløp på kortet mitt. Uten at jeg får ladet.

Igjen er det bare å ringe kundeservice. Igjen svarer en hyggelig dame. Hun sier at det er et kjent problem med en del av nyere, tyske elbiler. Men hun kan fjernstyre ladingen – og se om det funker. Det gjør det!

Her får jeg til og med fylt opp "tanken" gratis!

Vi tester også en annen hurtigladestasjon i Trondheim (ikke på Lade!) – og den fungerer som den skulle.

På vei hjem kjører jeg helt bevisst direkte til Mer-stasjonen utenfor Lillehammer, som jeg hadde god erfaring med på vei oppover. Når jeg ankommer den har jeg fire prosent strøm, igjen. Nå får det briste eller bære!

Du gjetter kanskje hvordan det går? Nei, du tar feil. Det funker!

Det er lite som er så gledelig som å finne en lader som fungerer, etter mye konting!

Konklusjonen

Vel hjemme er det fem punkter jeg sitter igjen med som en slags konklusjon – og det siste punktet er det viktigste:

1. Jeg var ikke innom veldig mange ladestasjoner, men det var problemer med flere av dem. Sånn kan det virkelig ikke være i elbil-nasjonen Norge! Vi må få stabile og gode hurtigladere som fungerer.

2. Tesla-eiere har det mye lettere. De har et utbygd nettverk som gjør det mulig å kjøre nesten over alt i Norge. Her er det bare å koble på selve laderen, så går resten av seg selv. Forbilledlig! Heldigvis jobber flere produsenter med lignende løsninger. Dessuten skal Teslas superladere snart åpnes opp for alle!

3. Det må bli en MYE bedre oversikt på priser. Her er det store variasjoner, ikke bare fra stasjon til stasjon, men også på samme stasjon, avhengig av hvilken betalingsmetode du velger.

4. Køkultur og ladekultur kan godt få litt hjelp. For eksempel kunne det vært en skjerm over hver pumpe, som viser hvor lenge de som står og lader har tenkt å være der. Det kunne vært vist på en App, også. Så kunne man fått en digital "kølapp" – slik at man slipper å stå og lure på hvor lenge det er til neste er ferdig, og bekymre seg for at noen skal ta din plass i køen.

5. Det må bli mye lettere å forholde seg til ulike ladestasjoner. For eksempel én felles App / brikke – og i tillegg MÅ det bli mulig å betal med kort eller for eksempel Vipps, slik vi kan gjøre med alt annet. Det siste her er ikke et ønske. Det er et krav!

Jada, jeg burde ...

Jeg forstår at vi i Norge er tidlig ute med å legge til rette for elbiler og ladenettverk. Og ladenettverket begynner å bli omfattende. Omtrent 18.000 ladepunkter finnes det i Norge. Men husk også at antall elbiler øker voldsomt.

Fra 2016 til 2020 har det derfor blitt omtrent 50 prosent flere biler per ladepunkt.

Nå deler 19 elbiler på hvert offentlig tilgjengelige ladepunkt i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Variasjonen er stor rundt om i landet. I Alta er det bare drøyt 11 elbiler per ladepunkt, mens det i Asker er hele 54 elbiler per ladepunkt, ifølge en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Du trenger ikke å sende meg en lang mail om hvor ubrukelig jeg er, som ikke har lastet ned Appene, skaffet meg brikker og opprettet bruker i forkant. Jeg vet at det blir mye enklere når man har vennet seg til de ulike systemene. For eksempel har Elbilforeningen en ladebrikke som gjør hverdagen enklere for de som skal lade/hurtiglade på veien.

Elbiler trenger superladere – og i Norge har vi etterhvert mange elbiler. Da må ladeinfrastrukturen bygges ut tilsvarende.

Norge er et lokomotiv – da må vi bli bedre!

Likevel er det ingen som kan overbevise meg om annet enn at det er både rom og behov for store forbedringer av dagens løsning.

Heldigvis er dette noe en del politikere og ikke minst Elbilforeningen og NAF har begynt å få fokus på.

De ulike bilprodusentene er også i gang med å gjøre ting lettere. Ionity er for eksempel samarbeid mellom Volkswagen Group, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, Hyundai og Ford.

Skal Norge fortsette å være planetens lokomotiv for elektrisk mobilitet, kan vi ikke være bekjent av det systemet vi har i dag.

Jeg håper, og har faktisk også et ørlite håp om at vi kommer til å se tilbake på dagens system med hurtigladere og le, om ikke så alt for lenge.

PS: Jeg koster på meg å nevne at når du først har fått plass på en hurtigladestasjon, er det viktig å lade det du trenger. Ikke stå der til batteriet er fullt. Da både sliter du mer på batteriet ditt, og du skaper unødvendig kø. Mer om køkultur på hurtigladestasjoner en annen gang ...

