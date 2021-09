Toyota RAV4 har vært en av de mest solgte bilene her til lands i en årrekke.

Dagens generasjon er den første som også er ladbar hybrid. Det ble umiddelbart en suksess og så langt i år er RAV4 med god margin Norges mest solgte SUV. Den bidrar også godt til at Toyota topper listen over de mest solgte bilmerkene.

Nå kan det bli enda tøffere for konkurrentene, når Toyota snart lanserer nye Yaris Cross.

Som navnet tilsier: Her har Toyota tatt utgangspunkt i småbilsuksessen Yaris – og laget spesialmodell. Nærmere bestemt en liten SUV/crossover, som du også kan få med 4x4.

Toyota lover selv god plass og praktiske løsninger, kombinert med fjerde generasjons hybriddrift fra merket.

Markedets største utvalg

Yaris-familien består fra før av femdørs-utgaven og sportslige GR Yaris. Samtidig stiller nå Toyota med markedets største utvalg av hybridelektriske SUV-modeller, ved siden av den kompakte C-HR og den større RAV4.

Fronten domineres av øvre og nedre grill, begge med trapesform – et designelement som er felles for Toyotas SUV-modeller. Slanke lykteformer med LED-teknologi (på høyere utstyrsgrader), vertikale kjørelys og runde tåkelykter med LED er plassert i hjørnene på nedre grill.

Bak på bilen er det den brede bakluken som dominerer. På de høyere utstyrsgradene har også baklyktene LED-teknologi med sekvensielle blinklys.

Med lengde på 4,18 meter går Yaris Cross inn i en klasse med mange kompakte crossovere.

17 cm bakkeklaring

Sammenlignet med femdørs Yaris, er Yaris Cross 95 mm høyere med sine 1.595 mm, den er 20 mm bredere (1.765 mm) og hele 240 mm lengre (4.180 mm). Bakkeklaringen er økt med 25 mm til 170 mm. Føreren sitter høyt og har god oversikt forover. En svingradius på 5,3 meter bidrar til at bilen skal være smidig og lettmanøvrert.

Avhengig av utstyrsgrad, leveres Yaris Cross med 16-, 17 eller 18’’ aluminiumfelger. Kundene har 10 forskjellige lakkfargevalg, inkludert nye perlemor- og metallicfarger. Totone-lakk med sort, hvitt eller gullfarget tak er tilgjengelig på de høyere utstyrsgradene.

Høyreist karosseri, bakkeklaringen duger også for kjøring utenfor de fineste asfaltveiene.

116 hestekrefter

Med alle setene i bruk, har bilen nesten 400 liter bagasjeplass og med bakseteryggene slått ned, økes plassen til nærmere 1.100 liter (2WD).

Bakluken åpnes og lukkes elektrisk, og aktiveres med foten for å sikre enkel tilgang, når det er behov for håndfri betjening.

Drivlinjen har en 1,5-liters bensinmotor med 3 sylindre. Den har samme grunnkonstruksjon som den større 2-liters motoren som brukes i Corolla og C-HR. Maksimaleffekten for systemet (bensinmotor + elmotor) er på 116 hestekrefter. Drivstofforbruket på blandet kjøring er oppgitt til 0,44-0,5 liter/mil.

Yaris Cross skal kunne gjøre unna en stor del av bykjøring og pendling elektrisk og bilen kan kjøres helelektrisk i hastigheter opp til 130 km/t.

Toyota tilbyr mye utstyr, dashbordet sladrer om at dette ikke er ment å skulle være noen eksklusiv bil.

Flere kjøremodus

Føreren kan velge kjøremodus for normal kjøring, “Trail” og “Snow”. Det valgte modus vises på mulitinformasjonsskjermen, sammen med hvordan motorkraften fordeles kontinuerlig mellom for- og bakaksel.

“Trail”-modus kan brukes for å takle situasjoner hvor et eller flere hjul ikke får grep, for eksempel på svært ujevnt underlag. AWD-i-systemet vil da automatisk bremse hjul som spinner og sende motorkraften til hjulene som har grep.

“Snow”-modus regulerer gasspådraget for å gi en myk start fra stillestående eller til akselerasjon for å opprettholde kontrollen ved kjøring på snø eller is.

I de dyrere utgavene er baksetet delt 40/20/40, det er smart for flekbiliteten.

Startpris rett over 300.000 kroner

Yaris var den første småbilen i klassen som oppnådde 5 stjerner i Euro NCAPs kollisjonstester. I tråd med filosofien om at “sikkerhet ikke er ekstrautstyr” er siste generasjon Toyota Safety Sense aktive sikkerhets- og førerassistansesystemer standardutstyr i alle utstyrsgrader

Yaris Cross lanseres i Norge i oktober. Startprisen er på 303.900 kroner, da får du den i Life-utgave med forhjulsdrift. Rimeligste versjon med 4x4 starter på 333.800 kroner. Toppmodellen er Premier Edition med 4x4, den koster 426,900 kroner.

