Flere knivstukket i butikk på New Zealand

Seks personer ble knivstukket i et terrorangrep i en butikk på New Zealand.

Lokale medier skriver fredag at minst seks mennesker ble skadd, ifølge BBC. Videoopptak fra stedet viser folk som løper ut av matbutikken i panikk.

Politiet bekrefter at an mann kom inn i butikken og skadet flere personer. Hendelsen skjedde i en butikk på et kjøpesenter i Auckland på New Zealand.

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, sier hendelsen var et terrorangrep.

Gjerningsmannen var fra Sri Lanka, og var inspirert av IS. Statsministeren bekrefter at han var kjent for nasjonale sikkerhetsbyråer, og at han ble overvåket, men at han ikke kunne fengsles tidligere av juridiske årsaker.

TERROR: New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, omtalte angrepet som terror. Foto: Mark Mitchell

Kritisk

– Politiet har funnet mannen, og han er blitt skutt. Han døde på stedet, heter det i en uttalelse fra politiet. De bekrefter at en mann kom inn i en matbutikk i et kjøpesenter i Auckland og skadet flere personer fredag.

Tilstanden er kritisk for tre av de skadde, mens ytterligere én person beskrives som alvorlig skadd, ifølge nødetatene. Videoopptak viser folk som løper ut av butikken i panikk. På opptakene kan man høre folk rope at det er «noen med kniv der inne», før man hører lyden av politiets skudd.

Angrep i mai

Supermarkedssjef Kiri Hannifin sier han er knust av det som har skjedd.

– Nok en gang tynges hjertet av kunnskapen om det våre ansatte og kunder har opplevd og blitt vitne til. Tankene våre går til dem som er skadd og deres familier, og vi vil støtte alle de ansatte i butikken, sier han.

I mai ble fem personer knivstukket i en annen butikk i samme kjede på Sørøya.

Det er strenge koronarestriksjoner i Auckland, New Zealands største by, og matbutikker er blant de få som fortsatt får holde åpent.