Lastebil veltet i Hemsedal

Nødetatene jobber med å få ut sjåføren etter at en lastebil veltet på fylkesvei 52 i Hemsedal. Føreren er fraktet til sykehus i luftambulanse.

Sørøst politidistrikt fikk melding om ulykken, som skjedde rundt 4 kilometer nord for Robru, klokka 4.51 natt til fredag. Føreren av bilen ringte selv nødetatene.

– Det var vanskelig å få ut fører av bilen, men han er nå frigjort fra bilen. Ikke fastklemt, det var bare vanskelig å komme seg ut, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til TV 2.

Sjåføren er fraktet med luftambulanse til sykehus.

– Det er jo litt avstander oppe her og av den grunn blir han fraktet i luftambulanse, men det er ikke dermed sagt at han er alvorlig skadd. Det er ikke uvanlig at pasienter fraktes med luftambulanse på grunn av avstandene, sier Eikedalen.

Politiet vet foreløpig ikke noe om årsaken til ulykken.