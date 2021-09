Dødstallet stiger etter ekstremværet i New York og New Jersey

Tallet på omkomne etter det voldsomme regnværet i New York, Pennsylvania og New Jersey har steget til minst 41. Et lite barn er blant de døde.

Ekstremværet Ida, som traff Louisiana som en kraftig orkan søndag, har feid mot nordøst og inn over New York og New Jersey med enorme nedbørsmengder.

Videoer i sosiale medier viser biler som skylles vekk på gater og veier, og vann som fosser inn på T-bane-stasjoner, skriver NBC News.

Delstatene New York og New Jersey har begge erklært unntakstilstand.

I New York City kom det kraftige uværet som en overraskelse, og mange sier de aldri har sett så mye regn. Onsdag kveld kom det 89 millimeter regn i Central Park på én time, ny rekord med god margin.

– Vi ante ikke at på én time i går kveld ville himmelen bokstavelig talt åpne seg og dumpe Niagara Falls-mengder med vann over New Yorks gater. Kunne det vært forutsett? Det må jeg finne ut, sa New Yorks guvernør Kathy Hochul etter å ha inspisert skader i Queens.

Opprydding

Torsdag drev folk opprydningsarbeid under en knallblå himmel. En mann på Manhattans velstående Upper West Side forteller at bilen hans ble knust under et svært tre, mens en annens kjellerrestaurant ble oversvømt.

I både Bronx, Brooklyn, Queens og Manhattan ble gater forvandlet til strie elver, og kjellere oversvømt. Hovedveien FDR Drive langs Manhattan måtte stenges på grunn av vannmengdene.

New Yorks omfattende T-banesystem ble stanset onsdag kveld da store vannmengder fosset ned i tunnelene, men var torsdag langsomt i ferd med å komme i gang igjen.

Ifølge politiet i storbyen har 15 mennesker mistet livet. I Queens og Brooklyn omkom flere da kjellere brått og uten varsel ble fylt av vann. I forstaden Westchester er tre mennesker døde.

I New Jersey har minst 23 mennesker mistet livet, opplyser guvernør Phil Murphy. Nær Philadelphia i Pennsylvania er tre mennesker bekreftet omkommet.

Ennå ikke flomtopp

Meteorologer advarer om at mange elver i det nordøstlige USA ikke når flomtoppen etter regnværet før om noen dager, noe som betyr at enda større områder kan oversvømmes.

Like ved Philadelphia gikk Schuylkill-elva over sine bredder, oversvømte tettbebyggelsen Manayunk og stanset all togtrafikk, og i nærheten av Johnstown i Pennsylvania er tusener av mennesker evakuert på grunn av fare for at en demning skal briste.

Newark-flyplassen utenfor New York City måtte stenge da vann fosset gjennom terminalen, og torsdag var det bare åpnet for noen få flyavganger.

Minst 220.000 mennesker var uten strøm i New Jersey og Pennsylvania, og 35.000 har ennå ikke fått igjen strømmen i New York City, på Long Island og i nabolagene nord for byen.

Torsdag fortsatte stormen videre nordøstover i New England. På Cape Cod ble det meldt om en tornado, i Rhode Island og Massachusetts gikk veier i oppløsning på grunn av vannmengdene, og i Connecticut måtte 18 mennesker reddes med båt.

Klimaendringer ligger bak

Orkanen Ida var den femte sterkeste på mange år da den traff Louisiana søndag. Minst fem mennesker mistet livet der, og fortsatt er nesten hele New Orleans uten strøm.

Orkanen fortsatte som en kraftig storm nordøstover gjennom Tennessee og Maryland mot det nordøstlige USA. Selv om orkanvinden avtok, brakte den med seg enorme mengder nedbør.

Slike voldsomme regnskyll som dem som rammet New York og New Jersey, er nettopp det forskerne sier det kommer til å bli mye mer av på grunn av klimaendringene.

