Sverige sjokkerte Spania

Sverige lå under mot Spania, men en mesterlig snuoperasjon sørget for seier til svenskene.

Sverige - Spania 2-1 (1-1)

Se matchvinnerscoringen i videovinduet øverst!

Sverige har fått en drømmestart på VM-kvalifiseringen, og hjemme på Friends Arena fikk Spania unngjelde foran 16.000 tilskuere. For selv om svenskene lå under mot fotballstorheten Spania, snudde «Tre kronor» kampen etter scoringer av Alexander Isak og Viktor Claesson.

Sverige står nå med full pott etter tre kamper. Det gjør at de topper gruppe B med to poeng, selv om Spania på andreplass har en kamp mer spilt.

– Endelig fikk tilskuerne se laget sitt live. Og det ble rett og slett tre imponerende, solide og fortjente poeng til Sverige, sa TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes etter kampslutt.

Det så riktignok litt mørkt ut for Sverige hjemme mot Spania, da debutanten Carlos Soler sendte spanjolene foran etter en utsøkt pasning av Jordi Alba før fire minutter var spilt.

– Det er så strøkent, det er rett og slett kanonfotball, kommenterte Endre Olav Osnes.

Men Sverige svarte lynraskt. Etter bare ti sekunder (!) lå nemlig ballen i nettet i motsatt ende. Alexander Isak fyrte av gårde et skudd fra 16 meter og utligningen var et faktum.

Ti minutter etter hvilen var kampen snudd. Etter et utsøkt forarbeid av Dejan Kulusevski banket Viktor Claesson inn 2-1 i nærmest hjørnet fra kloss hold.

– For et forarbeid. Han er sterk som en bjørn der Kulusevski. Han har på seg to mann, men har bare vender de bort og finner Claesson ut 45. Han ser åpningen og scorer sitt 11. landslagsmål, sa Osnes.

Det ble også kampens siste scoring, og Sverige kan juble for tre av tre seiere i gruppe B.