Fra øl-bråk til rød trøye: – Det var helt latterlig

Forrige gang Odd Christian Eiking (26) syklet Vuelta a Espana, ble han kastet ut av rittet etter å ha drukket øl. I år forlater han det spanske rittet med et helt annet rykte.

Etter ha å fått senket pulsen og slukt en håndfull vingummi, smilte Odd Christian Eiking lunefullt toppen av Alto d’El Gamoniteiru. Han hadde igjen tapt tid til sammenlagtleder Primoz Roglic etter en utmattende etappe, men ikke mer enn at han bare falt en plass i sammendraget.

Med de verste fjelletappene unnagjort, ligger Eiking på en tolvteplass i Vuelta a Espana. Og med mindre noe uforutsett skulle skje på de tre siste etappene, vil han høyst sannsynlig ende omtrent der når alt er over.

Det er han godt fornøyd med. Han har satt farge på rittet og skapt overskrifter.

Akkurat som han gjorde forrige gang han deltok.

Øl-bråket

Men den gangen, i 2017, handlet ikke overskriftene om prestasjonene hans på sykkelsetet. Rett før den siste etappen i Madrid, publiserte hans daværende lag, FDJ, en pressemelding der det sto at Odd Christian Eiking var tatt ut av rittet.

Årsak: Upassende oppførsel.

I et intervju med TV 2 fortalte Eiking at han hadde vært ute og drukket to øl etter den nest siste etappen, noe som ikke falt i god jord hos lagledelsen. De kastet ham ut.

– Det var helt latterlig. Det er ikke noe jeg vil tenke på en gang, sier Eiking nå.

For ifølge askøyværingen gjorde han aldri noe galt. Han står fast ved sin versjon om at han bare drakk to øl den kvelden, slik flere andre ryttere i feltet gjorde.

Den gang fnøs FDJ-sjef Marc Madiot av Eikings forklaring. Han mente nordmannen hadde vært full.

Slike påstander sprer seg fort i internasjonale sportsmedier.

– Saken ble blåst ut av alle proporsjoner. Folk forsto ikke hva som lå bak, det var en følelsesladd avgjørelse av lagledelsen til FDJ etter en dårlig Vuelta, sier Eiking, som mener han ble et offer for ledelsens misnøye, ettersom han var på utgående kontrakt med laget.

– Har hendelsen fulgt deg siden?

– Nei. Jeg har ikke hørt noe om det etter at det skjedde. Ikke før nå, sier Eiking.

Sjokkert svenske

Svenske Tobias Ludvigsson var med askøyværingen den famøse kvelden i 2017. Han ønsker fortsatt ikke å gå inn på detaljer om hva som faktisk skjedde.

I motsetning til sin norske kollega fikk han sykle rittets siste etappe. Laget så ingen grunn til å kaste ham ut.

– Både jeg og Odd var sjokkert over det som skjedde. Det er trist at det endte som det gjorde. Jeg kan ikke si så mye mer, sier Ludvigsson til TV 2.

Mens Odd Christian Eiking forlot FDJ og ble en del av Wanty-Groupe Gobert etter hendelsen, er Ludvigsson fortsatt en trofast hjelperytter for det franske storlaget.

I årets Vuelta møttes de igjen.

– Vi er gode kompiser, sier Ludvigsson.

Ingen revansje

Derfor har Eikings prestasjoner i årets Vuelta gledet Ludvigsson. At nordmannen har fått vise seg fra sin beste side i rittet han ble kastet ut av for fire år siden, synes han er fortjent.

– Det er dritkult. Jeg gleder meg virkelig på hans vegne, sier FDJ-rytteren.

– Er du overrasket over at han kjørte i den røde ledertrøyen så lenge?

– Han er jo god til å klatre. Og når man først kommer med i et brudd, kan jo alt skje. Alt skjedde denne gangen. Jeg kan ikke si at det er så overraskende, sier Ludvigsson.

Langt mer overraskende virker det å vært for hovedpersonen selv. Men han ser ikke på de syv dagene i rødt som en revansje for forrige gang.

– Det er utrolig kjekt å ha hatt en slik Vuelta, men jeg tenker ikke noe på det som skjedde sist, sier Eiking.