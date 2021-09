– Smittesituasjonen gir meg ikke noe valg

Både Kristin Svae-Jemblie (49) og Maria Knædal (38) føler smittesituasjon gjør at de «må» vaksinere barna, selv om de er bekymret for mulige bivirkninger. FHI og regjeringen sier vaksinen er trygg for barn i alderen 12 til 15 år.

– Jeg ønsker ikke at barna mine skal ta vaksinen, men jeg føler at smittesituasjonen i samfunnet nå ikke gir meg noe valg, sier Kristin Svae-Jemblie til TV 2.

Hun er mor til Kristian (16), Haakon (14) og Jens Petter (8). Yngstemann er i risikogruppen, med astma og luftveisproblemer. Hun kan fortelle at familien på fem i Lillestrøm, har måttet ofre mye under pandemien.

Både restaurantbesøk, turer og handleturer har måttet planlegges nøye. Familien har hele tiden vært påpasselig med å ikke utsette seg for smitte og unngå steder med mye folk.

– For å si det rett ut, så har det vært helt forferdelig. Vi har måtte vært veldig forsiktige og det har gått utover det sosiale livet til barna, sier 49-åringen.

Ønsket seg vaksine i bursdagsgave

Da Haakon fikk spørsmål om hva han ønsket seg i bursdagsgave forrige helg, var svaret enkelt – koronavaksine.

Eldstemann Kristian fikk nylig vaksine, uten at han ble dårlig. Likevel sier Kristin at hun var veldig nervøs før han fikk den.

– Jeg må innrømme at jeg har gitt opp litt på regjeringen som bare åpner opp selv om mange roper varsko om smitten. Nå kjører de på med grønt nivå, så da må vi ta vaksine.

Hun skulle samtidig ønske det ble innført gult nivå på skolene. Jens Petter skulle egentlig nå hatt svømmeundervisning på skolen, men må ta kollektivt for å komme fram til svømmehallen.

– Vi har derfor bedt om fritak fra svømmeundervisning da kollektiv transport og felles garderobe for mange barn øker faren for å bli smittet.

– Føler på engstelse og uro

Maria Knædal har en datter på 14 år som sitter i karantene. Hun er bekymret for både bivirkningen av koronaviruset og av vaksinen.

– Man er bekymret for barna sine og igjen bekymret for reaksjonen på vaksinen. Samtidig er jeg bekymret for om hun får korona, sier Maria Knædal til TV 2.

VANSKELIG: Maria Knædal synes det er et vanskelig valg å ta om datteren skal få koronavaksine. Hun er redd for mulige bivirkningene både fra viruset og vaksinen Foto: Sunny Sharma / TV 2

Der hvor mange foreldre i dag er lettet over at regjeringen tilbyr vaksine til 12 til 15-åringer, synes Knædal at valget er vanskelig.

– Jeg føler på en engstelse og uro inni meg. Jeg vet ikke om det er riktig av meg å si ja eller å si nei, sier 38-åringen.

Statsminister Erna Solberg sa under dagens pressekonferanse at avgjørelsen om å gi aldersgruppen vaksine, kom på bakgrunn av FHI sine anbefalinger.

– De har veid fordelene og ulempene både for barna og samfunnet. FHI har konkludert med at også alle i denne aldersgruppen skal vaksinere seg. Regjeringen er enig i denne vurderingen, uttalte Solberg.

– Vaksine er frivillig. Det er foreldrene som får siste ordet på om barna skal ha vaksinen eller ikke, men barna skal også høres.

FHI: – Vaksinen har god effekt

Barn og unge vil i første omgang kun få tilbud om en dose. Det vil i tillegg kun være fra merket Pfizer/BioNtech.

FHI påpeker at ungdom i alderen 12-15 år generelt har svært god effekt av vaksinen, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lengre etter én dose i denne aldersgruppen enn hos voksne.

– Vaksinasjonen av barn vil kunne ha mye å si for smittespredningen i befolkningen, fordi dette er en gruppe med mange sosiale kontakter, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg i FHI opplyser at det så langt i pandemien er omkommet to personer i alderen 0-19 med korona.

Selv er Maria Knædal fullvaksinert, men hun er fortsatt usikker på om hun vil at datteren skal vaksineres.

– På grunn av smitten, så vurderer jeg det. Sånn at datteren min heller kan være sikra og trygg fra å få korona. Samtidig er det ikke en avgjørelse jeg tar på en-to-tre, det er det ikke.