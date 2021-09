Tvillinggutter døde av heteslag i bil utenfor barnehage

To tvillinggutter på halvannet år ble onsdag funnet døde i en bil på en parkeringsplass utenfor en barnehage i South Carolina. Politiet opplyser at de døde av heteslag.

Etterforskere ved Richland County Coroner opplyser at guttene trolig døde av heteslag etter at de skal ha sittet i bilen i over ni timer.

Det var forbipasserende som ringte nødetatene onsdag ettermiddag, etter å ha oppdaget bilen med tvillingguttene på en parkeringsplass utenfor en barnehage i forstaden Columbia i Blythewood.

På en pressekonferanse torsdag opplyste rettsmedisiner Naida Rutherford at tvillingguttene trolig døde av heteslag, etter å ha blitt forlatt i bilen i over ni timer.

– De to guttene ble trolig plassert i bakovervendte bilseter i SUV-en klokken 07.30 på morgenen. En av foreldrene glemte sannsynligvis å levere barna i barnehagen og gikk på jobb, sa Rutherfords på pressekonferansen.

På pressekonferansen gikk politiet også ut med navnet på to døde guttene. Det var Bryson og Brayden McDaniel (20 måneder gamle) som omkom.

– Det er to foreldre som er svært fortvilet nå, sier Rutherford til CBS News.

Det skal ha vært rundt 28 grader i Columbia i South Carolina onsdag.

Eksperter mener at temperaturen i bilen dermed kan ha kommet opp i 48 grader.